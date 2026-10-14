"Скатертью дорога": що означає відомий вислів і як його сказати українською

«Скатертью дорога»: як сказати українською / © pexels.com

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Іноді так бажають людині щасливої дороги, а іноді дають зрозуміти, що її відхід нікого не засмутить. Українська мова має кілька відповідників цієї фрази, які допоможуть передати потрібний настрій без дослівного перекладу.

Що означає вислів «скатертью дорога»

Первісно фраза мала позитивне значення. Вона була побажанням легкої та безперешкодної дороги. Образ скатертини символізував рівну поверхню, якою можна уявити гладкий шлях без ям і перешкод.

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Згодом вислів набув іронічного забарвлення. Тепер його нерідко вживають у ситуаціях, коли хочуть показати, що не шкодують через чийсь відхід. Залежно від контексту фраза може означати приблизно: «можеш іти», «ніхто за тобою не сумуватиме» або «іди й не повертайся».

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Отже, під час перекладу варто враховувати не лише словникове значення, а й емоцію, яку передає співрозмовник.

Як перекласти «скатертью дорога» українською

В українській мові можна зустріти вислови «скатертю дорога», «скатертиною дорога» та «полотном дорога». Такі варіанти зафіксовані в словникових джерелах і трапляються в українській літературі. Проте в повсякденному мовленні відповідник краще добирати з огляду на ситуацію.

Якщо потрібно зберегти образність оригіналу, можна сказати «полотном дорога». Якщо ж важливо передати роздратування або іронію, природніше звучатимуть інші українські фрази.

Ось кілька варіантів, які можна використати залежно від змісту:

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«Іди собі з Богом!» — коли хочеться відпустити людину без подальших суперечок. «Ну то й щасливої дороги!» — може бути щирим побажанням або іронічною відповіддю. «Іди й не повертайся!» — різке висловлення небажання продовжувати спілкування. «Баба з воза — кобилі легше» — прислів’я, яким натякають, що після чиєїсь відсутності стане простіше. «Йому й вітер у спину!» — вислів, який залежно від інтонації може звучати як побажання легкої дороги або іронічне прощання.

Важливо пам’ятати, що ці фрази не завжди взаємозамінні. Наприклад, «щасливої дороги» зазвичай звучить доброзичливо, водночас «іди й не повертайся» прямо передає негативне ставлення.

Який український вислів обрати замість «скатертью дорога»

Щоб висловитися природно, спочатку визначте, який саме зміст потрібно передати.

Якщо людина вирушає в подорож і ви бажаєте їй добра, доречно сказати «щасливої дороги», «легкої дороги» або «щасливої подорожі».

Якщо ж ідеться про конфлікт і бажання припинити спілкування, можна використати фрази «іди собі», «іди й не повертайся» або «баба з воза — кобилі легше». Останній варіант має виразне іронічне забарвлення і не підходить для ввічливого спілкування.

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У нейтральній ситуації найкраще обирати прості формулювання, які не створюють подвійного враження. А для художнього тексту чи жартівливої розмови можна використати колоритніший фразеологізм.

Українська мова пропонує достатньо засобів, щоб передати і доброзичливе побажання, і сарказм, і категоричне прощання. Тому під час перекладу вислову «скатертью дорога» варто орієнтуватися передусім на його значення в конкретному контексті.

FAQ

Як правильно сказати «скатертью дорога» українською?

Серед українських відповідників — «скатертю дорога», «скатертиною дорога» та «полотном дорога». Якщо потрібно передати іронічне або негативне значення, можна сказати «іди й не повертайся» або використати прислів’я «баба з воза — кобилі легше».

Що означає вислів «скатертью дорога»?

Спочатку це було побажання легкої та рівної дороги. В сучасному мовленні вислів часто використовують іронічно, коли хочуть показати, що не заперечують проти чиєїсь відсутності або навіть радіють відходу людини. Точне значення визначають контекст та інтонація.

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