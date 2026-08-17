Сказали, що виглядаю на 50+: як 40-річна жінка відповіла хейтерам і приголомшила мережу перетворенням

«Вам за 50!»: 40-річна жінка змінила догляд після хейту в мережі та вразила виглядом на 20 років молодше / © People

Реклама

40-річна мешканка Алабами Джейн Джонсон, яку в Мережі жорстоко розкритикували за «занадто старечий вигляд», продемонструвала вражаючу трансформацію вже за кілька місяців. Після того, як коментатори в TikTok давали їй понад 50 років, жінка змінила підхід до догляду за собою та способом життя, а тепер вражає глядачів молодим і свіжим виглядом.

Про свій шлях, використані процедури та головні висновки Джейн ексклюзивно розповіла виданню PEOPLE.

Реклама

Коли Джейн Джонсон виповнилося 40 років у жовтні 2025 року, вона й гадки не мала, що випадкове запитання про її вік у перукарні викличе вірусну дискусію про старіння.

Реклама

У той час хтось, хто сидів поруч, запитав, чи їй 50, і хоча Джонсон спочатку відмахнулася від цього питання, їй стало настільки цікаво, що вона запитала користувачів TikTok, на скільки років, на їхню думку, вона насправді виглядає. Однак відповіді були набагато жвавішими, ніж вона очікувала, деякі коментатори сказали, що, на їхню думку, вона виглядає навіть старшою за 50.

Тепер, майже рік потому, разюче помолодшала зовнішність Джонсон у липневому оновленні 2026 року приголомшила глядачів, деякі стверджували, що вона виглядає «на 20 років молодшою». Незважаючи на все це, Джонсон розповідає, що цей досвід зрештою навчив її чогось більшого, ніж догляд за шкірою.

«Минулого року я зрозуміла одне: це правда, що в нас є лише один шанс у цьому житті», — каже вона. «Я не збираюся витрачати його на засмучення через якісь грубі коментарі. Більшість речей просто не такі вже й серйозні».

Такий спосіб мислення залишався важливим, коли вона почала змінювати свій підхід до догляду за шкірою.

Реклама

Джонсон почала дотримуватися ранкових і вечірніх процедур, щодня користуватися сонцезахисним кремом незалежно від пори року чи погоди, збільшила споживання води, здебільшого відмовилася від алкоголю та почала приймати риб’ячий жир.

Вона також щомісяця проходила зволожувальний догляд за обличчям за допомогою мікродермабразії, коли не проходила інші процедури.

Її план лікування також став складнішим. Протягом наступних місяців Джонсон пройшла три курси Clear + Brilliant, м’якого лазерного омолодження шкіри, та мікронідлінг, процедуру, під час якої використовуються крихітні голки для стимуляції колагену та покращення текстури шкіри.

Джонсон підрахувала, що в середньому витрачає близько 250 доларів на місяць на процедури догляду за шкірою, а знижки на членство у дерматологів, спеціальні пропозиції та бали за процедури допомагають знизити витрати.

Реклама

«Тим не менш, я не робитиму все це щороку, і те, що я витратила на догляд за шкірою, я заощадила на макіяжі та, можливо, на більш масштабних процедурах у майбутньому», — каже американка.

Серед усього, що вона спробувала, Джонсон каже, що стала «великою шанувальницею» мікронідлінгу. Водночас, жінка зауважує, що вища ціна не обов’язково означає кращий продукт. Її улюблені засоби догляду за шкірою та макіяж коштують лише 6 доларів і часто від доступних брендів.

Однак зміни не обмежилися її шкірою. Джонсон каже, що вона навчилася спрощувати свій макіяж, зрештою значно скоротивши свою косметичку, з’ясувавши, які продукти найкраще підходять для неї. У 40 років вона виявила, що легший підхід доповнює зміни, які вона внесла зі своєю шкірою.

До липня 2026 року оновлене відео Джонсон показало результати цих річних зусиль, і глядачі були вражені різницею в її більш гладкій шкірі та зменшенні видимості зморшок.

Але для Джонсон трансформація не полягала лише в тому, щоб виглядати молодше. Вона з самого початку чітко дала зрозуміти, що насправді хоче виглядати на свій вік, і вона також не хотіла, щоб зовнішність визначала її почуття гідності.

«Не змінюйте нічого кардинально, поки не проведете внутрішню роботу та не зрозумієте: ваша цінність ніяк не пов’язана із зовнішністю», — підсумувала Джейн Джонсон.

Раніше ми писали, що вчені знайшли «код безсмертя», дослідивши геном тисячолітнього організму

Новини партнерів