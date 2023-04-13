Сказав, що помруть під час польоту: п'яний чоловік намагався зґвалтувати пасажирку літака

Також він домагався стюардесу та курив сигарету на борту.

Пасажир американської авіакомпанії Alaskan Airlines, що прямував із Сіетла, штат Вашингтон, до Анкоріджа, Аляска, домагався жінку, яка сиділа поруч із ним у літаку.

Адам Сеймур підозрюється у скоєнні ще декількох правопорушень на борту, включаючи загрозливу поведінку та куріння сигарети. Про це пише dailystar.co.uk.

Інцидент стався 5 квітня.

У кримінальному позові йшлося про те, що жертва жіночої статі спочатку описала Сеймура як "дружелюбного". Однак його поведінка змінилася після того, як він витягнув три пляшки з алкоголем та випив їх, перш ніж замовити ще дві склянки віскі.

Адам закурив сигарету і сказав жінці, що вони помруть, оскільки "літак ось-ось розіб'ється". Далі він намагався її зґвалтуватию

"Він почав невиразно вимовляти слова, почав наближатися до неї фізично, без її згоди потер її нижню частину стегна та коліно з внутрішнього та зовнішнього боку та спробував покласти голову їй на плече", — йдеться у скарзі.

Пізніше в розмові з поліцією стюардеса сказала: "Він мацав мене, напав на жінку, погрожував моєму життю і був дуже п'яний".

Сеймур нібито зробив декілька коментарів про сексуальність жінки, сказавши їй, що вона схожа на лесбійку. Після того, як він сказав одному з чергових офіцерів, що збирається "вбити" його, стюардеса відмовила йому в пиві, і натомість він випив ще одну пляшку, яка, як він сказав персоналу, була дезінфікуючим засобом для рук.

Згодом Сеймура було затримано поліцією аеропорту, коли літак приземлився, але відмовився пройти тест на алкоголь.

Тепер йому висунули два звинувачення у нападі.

Нагадаємо, не так давно пасажира American Airlines силоміць вигнали з літака після того, як він вимагав у стюардеси алкоголь. У Мережі опублікували відео суперечки між поліцією та чоловіком.

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