Скелет "інопланетянина": вчені нарешті розкрили багаторічну таємницю, яка шокувала

Через її дивний вигляд багато людей стверджували, що Ата насправді була інопланетянкою

Після багатьох років суперечок дослідники нарешті розкрили таємницю шестидюймового скелета "прибульця", якого знайшли ще 2003 року. Муміфіковану істоту назвали Ата.

Про пише lad bible.

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Через її дивний вигляд багато людей стверджували, що Ата насправді була інопланетянкою. Крихітну фігурку знайшли в чилійській пустелі Атакама, звідси її прізвисько, але належним чином її проаналізували лише через десять років у 2012 році.

Рентгенолог виявив, аналізуючи останки, що кістки Ати були приблизно такого ж рівня зрілості, як і кістки шестирічної людини. Один із дослідників підтвердив, що таємничий шестидюймовий скелет, швидше за все, належав людському плоду, який або народився мертвим, або помер незабаром після народження. Гаррі Нолан, імунолог зі Стенфордського університету в Пало-Альто, штат Каліфорнія, дійшов висновку, що ДНК Ати походить від людини, а не від прибульця. Однак Нолан просто не міг зрозуміти, як така маленька людська істота могла мати такий особливий зовнішній вигляд, як вона.

"Імунолог потім працював разом із генетичними дослідниками зі Стенфорда, а також командою обчислювальних біологів з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско для подальшого вивчення геному Ати. Вони виявили, що мутації присутні в семи генах Ати - всі вони беруть участь у зростанні людини. Тоді Нолан висунув теорію, що саме ця суміш мутацій призвела до серйозних аномалій скелета Ати, вказуючи на її надзвичайно швидкий ріст кісток", - йдеться у статті.

Втім, ця теорію піддав сумніву американський уфолог Стівен Грір. Він заявив, що цих доказів недостатньо, щоб точно сказати, що цей скелет - це людський плід.

"Ми не знаємо, що це таке, але це точно не деформована людина", - заявив Грір через National Geographic.

Нагадаємо, що американський вчений намагається довести, що півметровий метеорит є інопланетним зондом.