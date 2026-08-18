Сходження на активний вулкан Етна закінчилося трагедією: що насправді вбило туриста

Етна, виверження вулкана / © AP

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Американський турист загинув від удару блискавки під час походу на вулкан Етна на італійському острові Сицилія. 30-річний чоловік перебував у зоні з обмеженим доступом, коли на горі вирувала негода.

Про це повідомило видання Mirror.

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Інцидент стався у неділю ввечері. Повідомлення про постраждалого надійшло незадовго до 20:00. Після удару блискавки у туриста зупинилося серце. Медики надавали йому допомогу безпосередньо на місці, а потім доправили до лікарні Канніццаро в Катанії.

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У лікарні реанімаційні заходи продовжили, однак врятувати чоловіка не вдалося. Близько 21:30 лікарі констатували його смерть. До рятувальної операції на Етні залучали гелікоптер Drago 142 пожежної служби.

Останніми тижнями Етна залишається дуже активною: на вулкані фіксують потоки лави та викиди попелу. Через вулканічну активність значні території закриті для туристів, а нещодавні виверження також призводили до перебоїв у роботі аеропорту Катанії.

Італійська цивільна оборона також попереджає про небезпеку різких змін погоди на Етні, особливо на великій висоті. На верхніх схилах вулкана є відкриті ділянки, де практично немає місць, у яких можна сховатися від негоди.

За даними італійських посадовців, протягом останніх десятиліть удари блискавки забрали на Етні більше життів, ніж безпосередньо вулканічна активність. Останні смертельні випадки внаслідок виверження найактивнішого вулкана Європи були зафіксовані 1987 року.

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Того самого дня в Італії повідомили про ще одну загибель туриста від блискавки — трагедія сталася в Альпах у Південному Тіролі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про мексиканця, який вижив після двох тижнів у підземній печері. Чоловік заблукав під час риболовлі.

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