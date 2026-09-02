Схопила за ногу і потягнула під воду: видра влаштувала плавчині п’ять хвилин жаху

Видра напала на жінку в озері Тахо — їй наклали 38 швів / © pexels.com

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Спокійне купання в озері Тахо у США закінчилося для інструкторки з плавання Лінетт Беллін лікарнею та десятками швів. На жінку у воді несподівано напала видра, яка кілька хвилин переслідувала її та кусала за різні частини тіла.

Про це повідомило видання LADBible.

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Інцидент стався у неділю, 30 серпня, в частині озера Тахо, що розташована у штаті Невада. За словами Беллін, плавання в озері було одним з її улюблених занять і допомагало їй розслабитися. Цього разу звичний заплив ледь не обернувся трагедією.

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Жінка розповіла, що раптово відчула, як щось із великою силою схопило її за ногу та потягнуло під воду. Спочатку їй навіть здалося, що на неї напала людина. Озирнувшись, Беллін побачила видру.

Тварина почала переслідувати плавчиню, атакуючи її зубами та кігтями. Беллін намагалася відплисти, однак видра не відставала і продовжувала кусати її за ноги.

За словами американки, напад був «безжальним» і ставав дедалі агресивнішим. Навіть коли їй вдалося дістатися до скелі, тварина продовжувала переслідування та намагалася кусати її. Загалом атака, за оцінкою постраждалої, тривала приблизно п’ять хвилин.

Зрештою Беллін змогла вибратися на каміння і дістатися берега. На той момент вона була в крові через численні укуси на обличчі, руках, ногах і стопах. На місце прибули рятувальники, яких, імовірно, викликав очевидець нападу.

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Жінку доправили до лікарні, де на її рани наклали 38 швів. Також Беллін зробили щеплення проти сказу. Очікується, що через травми вона не зможе працювати протягом кількох тижнів.

Сама постраждала припускає, що видра могла поводитися настільки агресивно, оскільки захищала дитинчат. Водночас представниця Департаменту дикої природи Невади Кензі Марджіотт наголосила, що подібні напади трапляються вкрай рідко.

За даними відомства, популяція північноамериканських річкових видр у районі Тахо протягом останніх 15 років збільшується, тому тварин там почали бачити частіше. Людям радять не наближатися до видр, а в разі зустрічі з ними у воді — залишити цю ділянку.

Попри пережите, Беллін не збирається назавжди відмовлятися від плавання в озері.

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«У мене зараз 38 швів. Я не можу плавати, поки вони всі не заживуть. Але вересень — чудовий час для купання в озері, тому я впевнена, що врешті-решт там опинюся», — зазначила жінка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що домашній віслюк ХіХау загинув на власному пасовищі після того, як туди зайшли поліцейські, які переслідували підозрюваного.

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