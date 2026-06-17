Схованка за картиною: у сільському будинку знайшли скарб на 3,5 млн доларів

Нотаріус випадково знайшов унікальну колекцію стародавніх монет, заховану у стіні / © Associated Press

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У Франції після смерті власника у 2024 році нотаріус виявив у сільському будинку масштабну колекцію з понад 1000 стародавніх золотих монет. Цей унікальний скарб, який роками зберігався у таємній ніші в стіні, нещодавно успішно продали на паризькому аукціоні за рекордну суму у 3,5 млн доларів.

Про це пише Daily Galaxy.

Схованка за картиною та власник скарбу

Масштабна колекція належала Полу Нарсу, який вів спокійне життя в невеликому селі на південному заході Франції. Лише кілька знайомих знали про його захоплення нумізматикою, тому справжні розміри скарбу залишалися великою таємницею. Приблизно за один рік до своєї смерті чоловік переїхав до будинку для літніх людей, а місцевий нотаріус отримав завдання оглянути порожнє помешкання.

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Під час огляду комори фахівець зазирнув за картину та виявив спеціально обладнаний прихований простір. Усередині лежали акуратно розкладені цінності, серед яких було 10 пакунків по 172 золоті монети номіналом 20 франків. Експерти досі не мають чіткого пояснення, чому власник обрав саме таке незвичне місце для надійного зберігання свого золота.

Історична цінність та успішний аукціон

За словами фахівця Тьєррі Парсі, знайдена колекція охоплює понад 2000 років світової монетної історії. Найстаріші екземпляри датуються часами Македонського царства і були викарбувані між 336 та 323 роками до нашої ери. Поряд із цими стародавніми артефактами віком понад 2300 років знайшлися майже повні набори французьких королівських монет часів Людовіка XIV, Людовіка XV та Людовіка XVI.

Ця колекція вирізняється своєю структурованістю, адже вона являє собою логічну хронологічну послідовність, а не випадкове скупчення грошей. Коли скарб виставили на аукціоні в Парижі, початкові очікування організаторів становили близько 2 мільйонів євро, що дорівнює 2,43 мільйона доларів. Проте фінальний результат перевершив усі прогнози, і лоти пішли з молотка за понад 3 мільйони євро, або 3,48 мільйона доларів.

Нагадаємо, водій вантажівки виявив унікальну золоту каблучку віком понад 1 700 років. Знахідка виявилася масивним римським перстнем з дорогоцінним каменем, на якому майстерно вигравіювано богиню перемоги Вікторію, що керує двоколісною колісницею.

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