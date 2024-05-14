Скільки часу триватиме наступ на Харківщині: шаманка з Харкова розповіла, чи варто їхати з міста

Шаманка Сейраш розповіла, що вона мешкає у Харкові та залишається жити у місті. Людям на Харківщині, які живуть біля лінії фронту, вона порадила евакуюватись. Наступ Росії на Харківщину у 2024 році може тривати ще кілька тижнів.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

Шаманка закликала українців не поширювати "зраду" та закликала не читати російських пабліків. Вона зазначила, що замість обороняти Україну деякі українці почали поширювати "зраду" про відсутність фортифікацій та те, що "Харків здадуть". Шаманка зазначила, що зараз в обласному центрі життя триває і вона не планує звідси їхати, бо місто ніхто не здасть росіянам.

"Якщо ви у місті Харків і відчуваєте, що вашого психологічного стану недостатньо, ви не спине ночами, у вас паніка і ви переживаєте - виїдьте туди, куди безпечніше. Це ще відбуватиметься ще кілька тижнів", - сказала вона.

Вона наголосила, що метою окупантів є захоплення Вовчанська та перерізання логістичних шляхів постачання ЗСУ. Сейраш додала, що вона не їхала з Харкова від початку війни.

"Я знаю часи і гірші. Моя родина готова їх душити у центрі міста і вмирати тут", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше відьма Марія Тиха передбачила, що росіяни можуть почати наступ в ще одній області.

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