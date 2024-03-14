Скільки років в Україні триватиме війна і коли закінчиться: екстрасенска передбачила "різку заяву"

Екстрасенска Ольга Стогнушенко прогнозує, що війна в Україні триватиме трохи більше 2 років. Вона зазначила, що третього року війни не буде.

Про це вона розповіла на ютуб-каналі "Поговоримо".

Екстрасенска прогнозує, що війна триватиме більше 2 років. Вона вважає, що до 2025 року війна повинна закінчитись.

"Не має на це можливостей. Ми швидко повинні вийти зі стану війни. Не буде третьої роковини війни. І нехай це справдиться. Цього хочуть усі адекватні люди", - сказала Ольга Стогнушенко.

Вона зазначає, що буде "дві перемоги", тобто 2 події, які ознаменують закінчення війни.

"Я бачу, що буде, але не бачу коли. Бо наше життя не складається із часових проміжків, це - вир подій", - сказала вона.

Екстрасенска зауважила, що обстріли України стрімко припиняться.

"Буде тиша. І вона буде такою нервовою. Обстріли припиняться, зупинка буде раптовою. Буде різка заява, що кінець. Це буде і це буде у цьому році. Нехай це станеться", - сказала Ольга Стогнушенко.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила подію, після якої РФ не обстрілюватиме Україну ракетами.

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