Скільки ще років Росія може воювати проти України: передбачення переможниці "Битви екстрасенсів"

Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова відповіла, скільки років Росія готова воювати проти України.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Яну Пасинкову запитали її читачі, на скільки років у Росії вистачить ресурсів, щоб воювати проти України. Вона зазначила, що до "холодів" окупантам доведеться допомовлятись про принення війни або шукати союзників.

"Навіть не років. Там така історія, що вони до холодів мають з нами підписувати угоду, або якигось новий партнерів шукати", - сказала Яна Пасинкова.

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