Скільки заробили за минулий рік президент США Джо Байден та його дружина згідно з декларацією

Скільки заробили за 2022 рік подружжя Байденів, скільки президент України Володимир Зеленський

Президент США Джо Байден та його дружина Джилл Байден опублікували декларацію доходів за 2022 рік.

Подружжя Байденів за минулий рік заробили 579 514 доларів.

На посаді президента Джо Байден у 2022 році отримав 400 тисяч доларів. Перша леді заробила 82 335 доларів. Ці кошти надійшли дружині президента за викладання англійської мови в громадському коледжі Північної Вірджинії.

Решту доходів родина Байденів отримала з інвестиційних відсотків, пенсійних рахунків і соціального страхування. Також дохід надійшов від корпорації, яка збирає президентські авторські гонорари.

Згідно з опублікованою інформацією, президент США і перша леді сплатили 137 658 доларів федерального прибуткового податку.

Водночас Державне управління справами (ДУС) повідомило, що не розголошуватиме зарплат президента України Володимира Зеленського за 2022 рік до закінчення дії воєнного стану в країні.

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