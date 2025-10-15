Скільки часу життя "краде" гамбургер, а скільки — солодка вода: шокувальне дослідження

5 страв, які скоротять ваше життя: одне вживання забере аж 36 хвилин / © Associated Press

Реклама

Більшість із нас знає, що вживання хот-дога чи газованої солодкої води не зробить нас здоровішими, а навпаки. Проте все виявилося ще гіршим: що хот-дог може скоротити наше життя на цілих 36 хвилин.

Це з’ясували вчені з Мічиганського університету в США, передає видання Оnet.

Ось п’ять продуктів, які, якщо їх регулярно вживати, скоротять ваше життя. Варто виключити їх зі свого раціону.

Реклама

Хот-дог

Очолюють сумнозвісний список хот-доги — швидка закуска, що складається по суті з двох інгредієнтів, политих соусом. Виявляється, що з’їдання однієї булочки для хот-дога скорочує наше життя на вражаючі 36 хвилин, пишуть вчені.

Бекон

Любителі хрусткої смаженої шкварочки варто задуматися. Міжнародне агентство з дослідження раку рекомендувало обмежити споживання бекону. Особливо, якщо йдеться не про домашнє сало, а бекон з фабрик.

Гамбургер і чізбургер

Вчені попереджають, що кожен подвійний чізбургер скорочує життя на 9 хвилин — це важка правда для деяких. Цей теплий сендвіч з яловичиною роками асоціюється з нездоровою їжею, але він залишається неймовірно популярним, і ми охоче тягнемося до нього. Гамбургери шкідливі для здоров’я, перш за все, через високий вміст жиру та солі. Крім того, ті, що продаються в ресторанах, дуже калорійні (225-300 ккал) і просто наповнюють шлунок, не забезпечуючи жодних поживних речовин.

Газовані безалкогольні напої

Регулярне вживання солодких газованих напоїв скорочує тривалість життя на 12 хвилин. Через високий вміст цукру, газованих напоїв та консервантів, апельсинові газовані напої, тоніки, коли та енергетичні напої сприяють ожирінню та збільшують ризик серцевих захворювань, захворювань травної системи, діабету та карієсу.

Реклама

Солодкі та солоні закуски

Усі солодкі та солоні закуски містять так багато розпушувачів, жирів, підсилювачів смаку та ароматизаторів, що їх найкраще повністю виключити з нашого раціону. Також слід уникати хліба, випеченого в супермаркеті.

Що їсти, щоб продовжити життя?

На завершення варто додати, що існує багато продуктів, які продовжать наше життя. Згідно з цими розрахунками, нам, найімовірніше, варто звернути увагу на:

запечений лосось: + 13,5 хвилин

банан: +13,5 хвилини

помідор: + 3,8 хвилини

авокадо: + 1,5 хвилини

огірок: + 10 хвилин

Нагадаємо, вчені назвали несподіваний фактор, який впливає на здоров’я мозку та провокує розвиток деменції.