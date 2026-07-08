Скільки електроенергії кондиціонер споживає на місяць: фахівці підрахували

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У спекотну пору року кондиціонер стає одним із найбільших споживачів електроенергії в оселі. Водночас сума у платіжці залежить не лише від часу його роботи, а й від енергоефективності пристрою, встановленої температури, площі приміщення та якості теплоізоляції будинку.

Про це пише mediafax.

Скільки споживає кондиціонер

Більшість сучасних інверторних кондиціонерів не працюють постійно на максимальній потужності. Після досягнення заданої температури вони автоматично знижують споживання електроенергії, підтримуючи комфортний мікроклімат.

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Для прикладу візьмемо кондиціонер потужністю 12 000 BTU, який у середньому споживає близько 0,8 кВт·год за одну годину роботи.

Розрахунок здійснюється за простою формулою:

Середнє споживання × кількість годин роботи × 30 днів.

У такому разі місячне споживання становитиме:

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4 години на день — близько 96 кВт·год;

8 годин на день — близько 192 кВт·год;

12 годин на день — близько 288 кВт·год.

Щоб дізнатися приблизну вартість, достатньо помножити ці показники на чинний тариф на електроенергію.

Від чого залежить споживання

Фактичні витрати можуть суттєво відрізнятися. Енергоефективний кондиціонер іноді споживає лише близько 0,5 кВт·год за годину роботи, тоді як старі або неправильно підібрані моделі можуть витрачати понад 1,2 кВт·год.

На рівень споживання впливають площа приміщення, якість утеплення будинку, температура на вулиці та налаштування самого пристрою.

Як зменшити витрати електроенергії

Експерти рекомендують встановлювати температуру в межах 24–26 °C. Надто низькі значення (18–20 °C) не охолоджують кімнату швидше, але змушують кондиціонер довше працювати на максимальній потужності.

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Також під час роботи кондиціонера варто тримати вікна й двері зачиненими, захищати приміщення від прямих сонячних променів за допомогою штор або жалюзі та регулярно очищати фільтри. Це допоможе знизити споживання електроенергії та продовжити термін служби приладу.

Перевірка реального споживання

Найточніше визначити витрати електроенергії можна за показниками лічильника або за допомогою смартлічильника, якщо він встановлений. Крім того, перед купівлею кондиціонера варто звернути увагу на його енергетичну етикетку, де зазначені клас енергоефективності, показник SEER і орієнтовне річне споживання електроенергії.

Як ми писали, експерти радять не встановлювати кондиціонер на 26 °C. За такої температури він гірше осушує повітря, через що в приміщенні стає душно, а підвищена вологість сприяє появі плісняви, бактерій і пилових кліщів. Найефективнішим вважається режим 24–25 °C — він забезпечує комфортний мікроклімат і може зменшити споживання електроенергії на 5–10%. Також фахівці рекомендують регулярно чистити фільтри кондиціонера, адже бруд знижує ефективність його роботи.

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