Скільки коштував борщ в Україні 100 років тому

Борщ / © Credits

Реклама

Український історик Олександр Алфьоров розповів про незвичайну історію ціни борщу у 1918 році. За його словами, у часи Української держави Гетьмана Павла Скоропадського борщ коштував 8 гривень і 28 шагів.

Про це він розповів у своєму YouTube.

«Шаги» — це розмінна монета, яка діяла поряд із гривнею того часу. Для порівняння: середній чиновник заробляв приблизно 20–25 гривень на день. Таким чином, за борщ доводилося викласти приблизно третину робочого дня. Якщо умовно перевести цю суму на сучасні гроші, то борщ обходився близько 300–400 гривень.

Реклама

Дослідник Андрій Бойко-Гагарін підрахував, що до ціни борщу входили не лише продукти, а й дрова для печі, на які готували страву. Тож, борщ того часу був не лише смачною стравою, а й справжньою інвестицією у свій обід.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зварити ідеальний борщ і який популярний продукт потрібно замінити, щоб смак страви перевершить ваші очікування.

Окрім того, ТСН.ua розповідало про те, коли потрібно додавати буряк, щоб борщ набув яскравого червоного кольору.