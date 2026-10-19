Скільки коштує квартира в Польщі восени 2026 року: ціни у найбільших містах

Скільки коштує квартира в Польщі восени 2026 року / © pexels.com

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Скільки зараз коштує квадратний метр житла у найбільших польських містах і де купівля квартири обійдеться найдорожче — розповіли в InPoland.

Скільки коштує житло в Польщі

У вересні 2026 року середня вартість проданих квартир у найбільших містах Польщі становила приблизно від 12 до 18 тисяч злотих за квадратний метр.

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Найвищий показник зафіксували у Кракові. Тут середня ціна проданого житла досягла 17 828 злотих за м2.

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На другому місці опинилася Варшава — 17 767 злотих за м2. Різниця між двома містами становила лише 61 злотий.

Далі рейтинг виглядав так:

Труймясто — 17 288 злотих за м2;

Вроцлав — 14 781 злотий за м2;

Познань — 13 466 злотих за м2;

Катовіце — 12 224 злотих за м2.

Таким чином, найдешевшим серед міст, які потрапили до цього переліку, виявилося Катовіце, тоді як Краків несподівано піднявся на першу позицію.

Чому Краків став дорожчим за Варшаву

Попри гучний результат, експерти радять не сприймати вересневі цифри як однозначний доказ того, що Краків загалом став дорожчим за столицю Польщі.

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Причина полягає у структурі продажів. Середня ціна залежить не лише від вартості квадратного метра, а й від того, які саме квартири купували протягом конкретного місяця.

Якщо покупці частіше обирають дорогі помешкання, середня ціна всіх укладених угод автоматично зростає. Саме така ситуація могла вплинути на показник Кракова у вересні.

Тож різниця у 61 злотий між Краковом і Варшавою радше свідчить про особливості конкретного місяця, ніж про остаточну зміну лідера польського ринку.

Що відбувається з цінами на квартири

Динаміка ринку у різних містах Польщі була неоднаковою. Зокрема, у Варшаві та Лодзі середня ціна проданих квартир у вересні зменшилася порівняно із серпнем.

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Водночас у довшій перспективі житло в країні продовжує дорожчати. У другому кварталі 2026 року середня вартість житлової нерухомості зросла на 1,5% за квартал.

Найбільше зростання зафіксували в Опольському воєводстві — 2,9%. У Свєнтокшиському регіоні житло подорожчало на 2,4%, а в Поморському — на 2,3%.

Найспокійнішою була ситуація у Великопольському воєводстві: там за квартал ціни збільшилися лише на 0,5%.

Польські забудовники почали пропонувати дешевше житло

Ще одна важлива тенденція проявилася на ринку новобудов.

Упродовж перших місяців 2026 року забудовники частіше виводили на ринок дорогі житлові проєкти. Через це середня ціна пропозиції зростала.

У третьому кварталі ситуація змінилася. Девелопери почали активніше поповнювати асортимент квартирами нижчого цінового сегмента.

Це може свідчити про адаптацію пропозиції до попиту: покупці дедалі більше орієнтуються на доступніше житло, а забудовники намагаються відповідати цій тенденції.

Українці активно купують нерухомість у Польщі

Польський ринок житла залишається важливим і для громадян України.

У 2020–2025 роках українці придбали в Польщі близько 38,5 тисячі об’єктів нерухомості. Загальна вартість цих покупок становила майже 6 мільярдів доларів.

2025 року українські покупці придбали понад половину всієї житлової площі, яку купили іноземці в Польщі.

Тому зміни цін на польському ринку нерухомості залишаються актуальними не лише для місцевих жителів, а й для українців, які планують придбання житла за кордоном.

Чи варто чекати зниження цін

Поки що говорити про різке здешевлення квартир у Польщі зарано. Окремі міста демонструють місячне зниження вартості проданого житла, однак загальна динаміка залишається висхідною.

Водночас поява більш доступних новобудов може дещо змінити ситуацію для покупців. Якщо забудовники й надалі збільшуватимуть частку квартир середнього та нижчого цінового сегмента, вибір житла може стати ширшим.

Тому покупцям варто оцінювати не лише середню ціну квадратного метра, а й конкретний район, клас будинку, площу та характеристики квартири.

FAQ

Скільки коштує квартира в Польщі 2026 року?

Восени 2026 року середня ціна проданих квартир у найбільших містах Польщі становила приблизно 12–18 тисяч злотих за квадратний метр. Найдорожчим у вересні був Краків — 17 828 злотих за м2, а найдешевшим серед наведених міст — Катовіце із показником 12 224 злотих за м2.

Де найдорожчі квартири в Польщі?

У вересні 2026 року найвища середня ціна проданих квартир була у Кракові — 17 828 злотих за м2. Варшава посіла друге місце з показником 17 767 злотих за м2. Однак різниця між містами дуже невелика — лише 61 злотий за квадратний метр.

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