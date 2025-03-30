Скільки людей в Україні носять ваше прізвище та ім’я: визначити дуже просто

Поширеність прізвищ та імен в Україні

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Для кожної людини її ім’я та прізвище є унікальним набором символів, що забезпечує її ідентифікацію в суспільстві. Ці особисті маркери є не просто засобом розрізнення, але й своєрідним літописом роду, що може містити інформацію про географічні витоки сім’ї або професійну діяльність предків. Саме тому цілком природно мати бажання дізнатися, наскільки поширеними є наші ім’я та прізвище серед мешканців нашої країни.

Скільки людей в Україні носять ваше прізвище

У сучасному цифровому світі таке бажання стало легко задовольнити. В Україні існують спеціалізовані онлайн-платформи, які надають можливість дослідити поширеність імен та прізвищ.

Одним із таких відомих ресурсів є портал «Рідні». Цей проєкт акумулює великі обсяги даних про громадян України, надаючи користувачам можливість отримати статистичну інформацію щодо поширеності конкретних прізвищ.

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За цим посиланням можна ввести прізвище, щоб дізнатися, скільки його носіїв є в Україні.

Таким чином можна дізнатися, наскільки рідкісним чи поширеним є ваше прізвище, а також дані про географію його розповсюдження в минулому.

Скільки людей в Україні носять ваше ім’я

Окрім перевірки поширеності прізвища, існує також можливість дізнатися статистику щодо імен. На окремій сторінці порталу «Рідні», за цим посиланням користувачі можуть ввести бажане ім’я та отримати інформацію про кількість людей в Україні, які носять саме це ім’я.

Важливо зазначити, що такі платформи, як «Рідні», використовують дані з відкритих реєстрів та інших загальнодоступних джерел, дотримуючись при цьому законодавства про захист персональних даних. Інформація подається у вигляді загальної статистики, без розкриття особистих даних конкретних осіб.