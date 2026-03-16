Скільки людина може не спати: вчені назвали небезпечну межу для мозку

Сон — це не просто відпочинок, а важливий біологічний процес, під час якого мозок очищується від токсинів, формує спогади та відновлює клітини організму. Через це людина може прожити без їжі значно довше, ніж без сну.

Про це йдеться в матеріалі Healthline.

Науковці десятиліттями досліджують наслідки тривалого безсоння, щоб визначити межу витривалості людського організму.

Найдовший задокументований період без сну

Найвідоміший випадок екстремальної депривації сну стався 1964 року. Тоді 17-річний американець Ренді Гарднер у межах експерименту не спав 11 діб і 25 хвилин (264 години).

За даними медичного огляду Національного центру біотехнологічної інформації США (NCBI), після завершення експерименту юнак відновився без незворотних фізичних наслідків, однак під час самого дослідження його когнітивні функції різко погіршилися.

Після цього Книга рекордів Гіннеса відмовилася фіксувати подібні рекорди, визнавши такі експерименти небезпечними для здоров’я.

Що відбувається з мозком після трьох діб без сну

Якщо перші 24–48 годин без сну зазвичай супроводжуються втомою, дратівливістю та погіршенням концентрації, то після 72 годин починаються значно серйозніші зміни.

За даними нейробіологічних досліджень, на третю добу:

з’являються зорові та слухові галюцинації;

виникає параноя та порушення сприйняття реальності;

мозок запускає мікросон — короткі неконтрольовані відключення свідомості на кілька секунд.

Науковці пояснюють це порушенням зв’язку між ділянками мозку, які відповідають за емоції та раціональне мислення. Через це людина може втратити здатність адекватно оцінювати ситуацію.

Чи може безсоння вбити людину

Для здорової людини смерть лише від відсутності сну малоймовірна, оскільки мозок має захисний механізм — організм зрештою змушує людину заснути.

Втім, у медицині існує рідкісне генетичне захворювання — фатальне сімейне безсоння (Fatal Familial Insomnia). Через мутацію генів люди поступово повністю втрачають здатність спати, що призводить до руйнування нервової системи і зрештою закінчується смертю.

Крім того, лабораторні експерименти на тваринах показали, що повна депривація сну може призвести до загибелі за кілька тижнів через відмову імунної системи та порушення терморегуляції організму.

Фахівці наголошують: регулярний сон є одним із ключових факторів здоров’я мозку, психіки та імунної системи, тому тривале безсоння може мати серйозні наслідки для організму.

