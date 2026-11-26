Як за 20 хвилин хакери збирають досьє на будь-кого / © pexels.com

Реклама

Аби зламати ваші особисті соцмережі чи пошту та зібрати на вас досьє, хакерам знадобиться всього 20 хвилин. Стара електронна пошта стала ключем, за допомогою якого фахівець із кібербезпеки та засновник компанії Pentester Раян Монтгомері зібрав цифрове досьє на автора подкасту The Diary of a CEO Стівена Бартлетта. Він продемонстрував, наскільки це неважко зробити.

Про це пише Unilad.

Реклама

Скільки про вас можуть дізнатися хакери всього за 20 хвилин

Під час спільного ефіру ведучий поцікавився, яку інформацію про звичайного слухача змогли б розкопати Монтгомері та кілька його колег такого ж рівня, маючи в запасі годину. Експерт запевнив, що вкрай багато, а як доказ запропонував озвучити результати власного 20-хвилинного розслідування щодо самого Бартлетта.

Реклама

У списку знахідок опинилися давні паролі, актуальний номер мобільного та навіть локація фітнес-клубу, куди бізнесмен ходив понад 12 років тому. Ведучий зізнався, що боявся саме такого повороту.

«Не хвилюйся. Це все абсолютно публічна інформація. Вона лише показує, що саме є у відкритому доступі», — заспокоїв гостя Монтгомері.

Фахівець із кібербезпеки додав, що використовував прості інструменти і навіть не вдавався до «божевільних» методів здобуття інформації.

Звідки беруться витоки старих паролів та профілів

Інструментарій, задіяний під час експерименту, команда Pentester розробила суто для потреб поліції — сторонні користувачі доступу до цієї системи не мають. Сам фахівець, відомий у мережі як 0day, допомагає правоохоронцям вираховувати інтернет-злочинців та співпрацює з фондом Sentinel Foundation у справах про торгівлю людьми й злочини проти неповнолітніх.

Реклама

Першу електронну адресу ведучого вдалося відшукати у базах даних, злитих після зламу різних вебсайтів. Один із паролів, прив’язаних до тієї скриньки, містив дату народження. Через свою нетиповість ця комбінація спрацювала як маркер: зворотний пошук за паролем миттєво висвітив решту поштових акаунтів Бартлетта.

Саме через пов’язані з цим ключем облікові записи вдалося вийти на телефонний номер бізнесмена та мітку того самого спортзалу на онлайн-мапах.

На цьому перевірка не завершилася: алгоритм провів зворотний пошук за обличчям, підтягнувши знімки Бартлетта з мережі, і звів усе в єдиний звіт. Монтгомері пояснив, що в автоматичному режимі працювали 40 спеціалізованих модулів Pentester, призначених для ідентифікації осіб та зачистки їхнього цифрового сліду.

Зазвичай подібне сканування видає номер соціального страхування, забуті сторінки в MySpace або приватне листування зі зламаних платформ, проте цього разу експерт притримав решту фактів, бо помітив, як злякався ведучий.

Реклама

Утім, ручний моніторинг приніс ще один сюрприз — підпис Бартлетта під петицією щодо залізничних проїзних. Попри те, що ініціативу давно видалили з основного сайту, копія залишилася в інтернет-архівах.

Хакер додав, що хоча, наприклад, громадян Великої Британії захищають жорсткі регламенти приватності на кшталт GDPR, два американські штати безперешкодно зібрали відомості про Бартлетта під час його поїздок до США й перепродали їх дата-брокерам.

Окремо фахівець звернув увагу на роботу ШІ-оглядів у пошуку Google, які зараз просувають сайти тих самих посередників даних, звідки фахівці Pentester і намагаються вилучити дані ведучого.

На завершення він додав, що створена ним платформа допомагає слідчим встановлювати особи фігурантів навіть за мінімальних зачіпок — одного лише нікнейму чи номера телефону, розкручуючи ланцюжок із «найдрібнішої крихти».

Узагальнення: як убезпечити себе в Мережі

Не давайте штучному інтелекту жодних персональних даних про себе. Не розповідайте про особисте, плани чи місця, які плануєте відвідати. Не давайте ШІ доступ до своєї пошти, галереї, мап та інших сервісів на телефоні.

Не використовуйте паролі, що містять ваш номер телефону, дату народження, імена близьких родичів чи домашніх тварин. Краще використовувати генератор складних паролів.

Не надавайте сайтам, соцмережам та застосункам персональну інформацію.

Використовуйте унікальні паролі для кожного сервісу. Пароль не має повторюватися в Інстаграмі та Фейсбуці, на пошті тощо.

Створіть окремі скриньки для різних потреб. Не реєструйтеся на форумах, у магазинах чи під петиціями з основної пошти, до якої прив’язані банкінг та соцмережі.

Видаляйте закинуті акаунти. Старі профілі на форумах або в соцмережах мають слабший захист, а тому їх легко зламати. Також варто видалити всю інформацію про себе з російських сервісів типу «ВКонтакте» чи «Одноклассники».

Контролюйте свою присутність у дата-брокерах та пошуковиках. Навіть якщо ви живете у Європі під захистом GDPR, поїздки чи реєстрації на іноземних сайтах можуть занести ваші дані до американських брокерів даних. Періодично гугліть своє ім’я, нікнейм та номер телефону, а за потреби надсилайте запити на видалення особистої інформації з результатів пошуку Google та сайтів-агрегаторів.

Закрийте доступ до старих фотографій. Оскільки зворотний пошук за обличчям легко підтягує знімки з відкритих джерел, перегляньте налаштування приватності у своїх соцмережах. Приховайте старі альбоми від сторонніх, щоб за одним фото неможливо було знайти всі ваші профілі.

Не надавайте доступ до геолокації всім застосункам.

Не публікуйте у соцмережах детальні місця свого перебування, проживання чи дозвілля. Фото з відпусток публікуйте вже тоді, коли повернетеся додому.

На відео та фото «розпаковок» замальовуйте маркером адресу на посилках чи прибирайте ці дані з кадру взагалі.

Хакери: останні новини

Нагадаємо, криптобіржа Binance зазнала масштабної кібератаки, під час якої зловмисники за 20 хвилин викрали цифрові активи на суму близько $6,3 млрд. Це одне з найбільших пограбувань в історії криптовалют.

Біржа призупинила виведення коштів і спільно з партнерами заморозила близько $3 млрд, проте за оцінками аналітичної компанії TRM Labs, ще близько $2,4 млрд хакери встигли вивести за межі досяжності емітентів.

У Binance назвали інцидент складною атакою, заявили про співпрацю з правоохоронцями та пообіцяли повністю компенсувати збитки користувачам із власних резервів.

За даними TRM Labs, дослідники з високою впевненістю припускають, що за зламом стоїть елітне хакерське угруповання з Північної Кореї, оскільки характеристики цієї атаки схожі на попередній рекордний злам біржі Bybit у лютому 2025 року.

Новини партнерів

Новини партнерів