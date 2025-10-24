Реклама

Американська старшокласниця Брітні Галліван зруйнувала поширений міф про те, що аркуш паперу неможливо скласти понад вісім разів.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

2001 року її вчитель математики поставив перед класом завдання — скласти один аркуш паперу навпіл 12 разів. Здавалося, це нереально, але Брітні підійшла до виклику з науковим підходом.

Після математичних розрахунків дівчина взяла аркуш цигаркового паперу довжиною 1 219 метрів і змогла скласти його 12 разів, встановивши світовий рекорд.

«Усі чули, що папір неможливо скласти більш ніж вісім разів. Але я вирішила перевірити це сама», — розповіла Брітні.

Брітні Галліван / © Guinness World Records

Вона продемонструвала процес на невеликому аркуші, який вдалося скласти шість разів, а потім взяла тонку золоту фольгу розміром 10,16 см х 10,16 см і теж склала її 12 разів.

«Мій учитель потім визнав, що мав на увазі будь-який аркуш паперу. Це завдання стало прикладом експоненціального зростання — якщо скласти папір 50 разів, товщина теоретично досягне Сонця», — пояснила дівчина.

Брітні Галліван / © Guinness World Records

За словами Брітні, щоразу при складанні радіус перерізу аркуша квадратується, тому для кожного наступного згину потрібна вчетверо більша довжина. Вона навіть вивела два рівняння для складання — в одному та в різних напрямках.

Після декількох невдалих спроб дівчина знайшла ідеальний аркуш і достатньо довгий коридор, щоб розкласти його повністю.

«Після восьми годин повзання підлогою я все ж склала папір 12 разів. Було приємно встановити рекорд і довести, що «неможливе» — це лише виклик», — сказала Брітні.

Брітні Галліван / © Guinness World Records

