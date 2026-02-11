Скільки разів у житті люди закохуються: вчені назвали неочікувану цифру

30% людей закохуються двічі / © Credits

Популярні романтичні фільми на кшталт «Щоденника пам’яті» чи «Титаніка» переконують нас у тому, що справжнє кохання буває лише раз у житті. Однак нове дослідження свідчить: у реальності все інакше.

Про це йдеться у матеріалі dailymail.

Вчені з Інституту Кінсі з’ясували, що більшість людей переживає пристрасне кохання двічі протягом життя.

У межах дослідження, результати якого опубліковані в журналі Interpersona, опитали понад 10 тисяч самотніх дорослих віком від 18 до 99 років. Учасникам поставили запитання: «Скільки разів у своєму житті ви були пристрасно закохані?».

Що показали результати дослідження

14,2% респондентів зізналися, що ніколи не переживали пристрасного кохання

27,8% — були закохані один раз

30,3% — двічі

16,8% — тричі

10,9% — чотири рази або більше

Найпоширенішою відповіддю стало «двічі».

«Люди постійно говорять про закоханість, але це перше дослідження, яке безпосередньо запитало, скільки разів це трапляється протягом життя», — зазначила провідна авторка роботи, докторка Аманда Гессельман.

За її словами, для більшості людей пристрасне кохання — це досвід, який трапляється лише кілька разів за все життя.

Вік має значення

Дослідники також встановили, що з віком кількість пережитих закоханостей зростає. Старші учасники повідомляли про дещо більшу кількість романтичних переживань, ніж молодші.

Вчені наголошують, що результати ставлять під сумнів ідею «єдиної половинки». Замість одного фатального кохання більшість людей протягом життя може глибоко закохуватися кілька разів.

«Пристрасне кохання є поширеним явищем — його хоча б раз переживає більшість людей. Але для окремої людини воно відбувається нечасто», — зазначають автори.

Дослідники підкреслюють епізодичний і подекуди невловимий характер такого почуття.

Хто частіше залишається самотнім

За даними фахівців Цюрихського університету, частіше залишаються самотніми люди з вищим рівнем освіти, ті, хто проживає з батьками, а також чоловіки.

Науковці зазначають, що як соціально-демографічні фактори, так і психологічні характеристики впливають на те, чи вступить людина в романтичні стосунки.

