Скільки важить душа: "експеримент 21 грам" бентежить людей вже понад століття

Експеримент, проведений майже 120 років тому амагався з’ясувати, скільки важить душа людини

У 1907 році американський лікар Дункан Макдугалл задумав незвичний експеримент. Він хотів довести, що людська душа має вагу, і вирішив зважити її в момент смерті. Результати цього експерименту бентежать людей вже понад століття і знайшли культурне відображення у багатьох книгах та фільмах.

Про це пише Popular Science.

Одного з перших пацієнтів, який мав невдовзі померти від туберкульозу помістили на спеціальні ваги. Коли чоловік помер, Макдугалл помітив, що ваги швидко колихнулися, зафіксувавши втрату ваги: три чверті унції, або 21 грам. Макдугалл вважав, що знайшов відповідь — це і є вага людської душі.

Корені експерименту в науці та спіритуалізмі

Експеримент Макдугалла, який згодом назвали «експеримент 21 грам», відбувався в епоху сплеску інтересу до спіритуалізму — віри в те, що дух людини існує після смерті та з ним можна зв’язатися. Попри те, що Макдугалл не був ні містичною, ні надто релігійною особою і мав «практичний, науковий розум», він був переконаний, що душа не може бути просто ефіром, а повинна мати певне фізичне місце в тілі. Тому, за його логікою, її маса повинна зникнути в момент смерті.

У 1907 році він опублікував свою роботу в «Журналі Американського товариства психічних досліджень» під назвою «Гіпотеза щодо субстанції душі разом з експериментальними доказами існування такої субстанції». Макдугалл врахував можливі втрати ваги після смерті — через випаровування поту, вихід повітря з легенів, виділення рідин — і стверджував, що його експеримент був ретельно спланований.

Критика та популярність

Макдугалл проводив експеримент з шістьма пацієнтами, і кожен з них втрачав незначну вагу в момент смерті. Однак результати були непослідовними, і сам Макдугалл визнавав, що «ці кілька експериментів не доводять матерію, так само як кілька ластівок не створюють літо».

«Він був дуже сміливим, коли робив це», — сказала письменниця Мері Роуч, автор книги «Привид: наука береться за потойбіччя».

Після публікації, попри підтримку з боку деяких релігійно налаштованих людей, експеримент зазнав суворої критики з боку наукової спільноти. Вчені вважали його вибірку занадто малою, а методологію — недосконалою. Навіть сам журнал, де була опублікована стаття, додав пояснення про те, що багато видань «неправильно зрозуміли та спотворили» її суть.

Попри все це, ідея про 21 грам здобула популярність у попкультурі. Цей експеримент став назвою трилера 2003 року «21 грам», а також згадувався у книзі Дена Брауна «Втрачений символ» та японському серіалі «One Piece».

Експеримент Макдугалла продовжує жити, бо він намагається дати наукову відповідь на одвічне питання: чи є ми чимось більшим, ніж просто фізичне тіло? Хоча його експеримент був глибоко помилковим, він змушує нас замислитись про великі таємниці життя і смерті.

Нагадаємо, вчені стверджують, що виявили докази того, що душа залишає тіло після смерті. Висновки були зроблені внаслідок нещодавнього дослідження.