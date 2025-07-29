Скільки життів реально врятували вакцини від COVID-19: подробиці дослідження

Covid-19 / © ТСН.ua

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Міжнародна команда науковців із США та Італії оприлюднила результати масштабного дослідження, яке ставить під сумнів ефективність масової вакцинації проти COVID-19. За підрахунками, вакцини врятували приблизно 2,5 мільйона життів за весь період пандемії — у кілька разів менше, ніж раніше заявляла Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Про це пише The Telegraph.

Нагадаємо, що у 2022 році ВООЗ повідомила про 14,4 мільйона врятованих людей, а деякі оцінки сягали навіть 20 мільйонів. Втім, нове математичне моделювання, проведене фахівцями Стенфордського університету, демонструє іншу картину.

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Дослідження показало, що майже 90% врятованих життів — це люди віком понад 60 років. Серед молоді ефективність була мінімальною: вакцини врятували лише 299 осіб віком до 20 років і 1800 — у віці 20–30 років.

«Наші висновки мають стати уроком для майбутніх кампаній імунізації. Широка вакцинація не завжди виправдана», — наголосив автор дослідження, професор Джон Іоаннідіс.

Науковці підрахували, що заради одного врятованого життя потрібно було вакцинувати 5 400 осіб, а в молодших групах — до 100 тисяч.

З 2021 року у світі було введено понад 13 мільярдів доз вакцин від коронавірусу. Проте зростають побоювання щодо побічних ефектів, зокрема серед молоді. У Великій Британії понад 17,5 тисяч осіб подали заяви на компенсацію за ускладнення після щеплення.

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Минулого літа виробники мРНК-вакцин офіційно додали до інструкцій попередження про ризик міокардиту та перикардиту.

У своєму аналізі дослідники врахували не лише демографічні та медичні дані, а й швидке зниження імунного захисту після вакцинації. Вони наголошують: багато людей вже перехворіли на COVID до моменту отримання щеплення, що вплинуло на загальну оцінку користі.

Загалом вакцини, за новими підрахунками, дали людству 14,8 мільйона років життя. Це — в середньому один врятований рік на кожні 900 доз.

Найбільшу вигоду від щеплень отримали люди віком від 60 років. У групі до 30 років загальний ефект був менше ніж 0,1% від усіх врятованих життів.

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Нагадаємо, COVID-19, ймовірно, має штучне походження, і його могли створити в лабораторії Уханя за участі американського фінансування. Такий висновок зробили експерти після вивчення біологічних характеристик вірусу та обставин його поширення.

За наявною інформацією, науковці з Уханьського інституту вірусології проводили експерименти з генетичною модифікацією вірусів та їхнім штучним посиленням, нехтуючи при цьому вимогами біобезпеки. Одним із аргументів на користь лабораторного походження COVID-19 є те, що вірус демонструє унікальні біологічні властивості, які досі не були зафіксовані у природному середовищі.

Крім того, на відміну від природного поширення інфекцій, коли фіксується декілька незалежних осередків захворювання, у випадку з COVID-19 виявили лише один первинний осередок. Також повідомляється, що ще восени 2019 року кілька співробітників інституту захворіли на інфекцію з симптомами, схожими на COVID-19 — задовго до офіційного спалаху пандемії.