Скільки у вас буде шлюбів за датою народження: погляд нумеролога

Скліьки разів ви одружитеся

Відомий український мольфар Максим Гордєєв пропонує поглянути на наше особисте життя через призму нумерології, стверджуючи, що день народження може визначити кількість шлюбів у житті людини.

Коли народжуються люди одного союзу

Для деяких людей доля пророкує один-єдиний міцний шлюб. Це стосується тих, хто народився 1, 10, 19, 28 числа. Вони зазвичай не розмінюються, закохуючись раз і назавжди. Подібну схильність до міцного, довготривалого союзу мають народжені 6, 15, 24 числа. Хоча вони можуть довго шукати свого партнера, їхній вибір часто стає непорушним. Цікаво, що люди, народжені 8, 17, 26, можуть мати багато доленосних зустрічей, але формальний шлюб укладуть теж лише один раз.

Коли народжуються ті, хто одружиться двічі

Багато хто проходить через два важливі етапи у своєму сімейному житті. Народжені 2, 11, 20, 29 числа зазвичай переживають перший шлюб як випробування чи досвід, а другий стає усвідомленим і зрілим вибором. Аналогічно для народжених 9, 18, 27 числа перший союз може виявитися кармічним уроком, після якого гармонію і справжнє щастя вони знаходять вже у другому шлюбі.

Люди, які народилися 7, 16, 25 числа, теж можуть мати один або два шлюби. Їхній перший союз часто буває складним і болісним, водночас другий має потенціал стати по-справжньому доленосним.

Хто матиме три і більше шлюбів

Для деяких людей пошук ідеального партнера може бути тривалим і вимагати кількох спроб. Народжені 3, 12, 21, 30 числа часто мають кілька шлюбів на своєму шляху, постійно шукаючи ту саму «свою» людину.

Народженим 4, 13, 22, 31 числа доводиться долати довгий шлях, їхній життєвий сценарій може включати один або аж три шлюби залежно від того, наскільки точно вони влучать у ціль з першого разу.

Особливе місце займають ті, хто народився 5, 14, 23 числа, адже вони надзвичайно цінують свободу. Вони можуть мати кілька союзів або ж взагалі віддати перевагу вільним стосункам замість традиційного оформлення шлюбу.

