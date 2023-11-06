Скинула 120 кг: жінка кардинально схудла і виявила страшну хворобу (фото)

Жінка, яка скинула 120 кг, поділилася, що втрата ваги врятувала їй життя.

Про це пише Daily Star.

27-річна Бетані Вудворд змогла відчути тверду пухлину розміром із виноградинку у грудях лише після того, як втратила більше половини своєї ваги.

Після шунтування шлунка у липні 2019 року вона схудла до 12-го розміру одягу. 2021 року у неї виявили злоякісну пухлину – потрійний негативний рак молочної залози третьої стадії.

Бетані Вудворд до схуднення / Фото: SWNS

Менеджерка з медичного обслуговування проходитиме курс хіміотерапії до лютого 2024 року. Бетані закликає інших пройти обстеження.

Британка сказала: "Цей досвід повністю змінив моє мислення, і без нього я б не стала тією людиною, якою є сьогодні. Схуднення саме собою змінює життя, але діагноз раку молочної залози — це зовсім інше. Лікарі сказали, що якби я була більшою, я б не помітила шишки на грудях. Мені було страшно. Я так вдячна Національній службі охорони здоров'я за неймовірне лікування, яке я одержала за останні чотири роки, не лише за хіміотерапію. Я закликаю молодих жінок перевірити груди, бо це гонка з часом. Я не в повній безпеці, але ніщо не завадить мені боротися. Я маю рак, але рак не володіє мною".

Бетані Вудворд з чоловіком / Фото: SWNS

У найважчий період Бетані важила майже 190 кг і носила 32-й британський розмір. Після того, як їй "набридло бути великою дівчинкою", вона вирішила лягти під ніж, щоб узяти свою вагу під контроль "раз і назавжди".

Вона зареєструвалася на шлункове шунтування вартістю 12 500 фунтів стерлінгів у приватній лікарні у Бірмінгемі. Після успішної операції до грудня 2021 року Бетані важила 69 кг.

Бетані Вудворд після схуднення / Фото: SWNS

Вона додала: "Я проходжу другий курс хіміотерапії, залишилося ще 10, але якщо все піде добре, у квітні я повністю одужаю. Хоча я не можу їсти як раніше, втрата ваги врятувала мені життя. Я і не підозрювала, що схуднення було лише початком всього".

Нагадаємо, жінка втекла із громади амішів. Вона поділилася, як їй вдалося втекти від суворого способу життя.

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