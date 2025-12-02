- Дата публікації
«Склянка щодня»: 101-річна британка розкрила свій несподіваний секрет довголіття
Джойс Лінас з Великої Британії відсвяткувала свій 101 день народження і здивувала всіх простим рецептом довгого життя. Замість складних дієт чи дорогих вітамінів, вона все життя вірна одному простому напою, який полюбила ще у дитинстві.
Більшість довгожителів, коли відповідають на питання про секрет свого віку, згадують про здорове харчування, відсутність стресу або спорт. Проте жителька Великої Британії Джойс Лінас, яка наприкінці листопада відсвяткувала свій 101-й день народження, має власний, досить оригінальний метод. Жінка переконана, що своїм довголіттям завдячує любові до солодкого газованого напою.
Про це пише видання Harrogate Advertiser.
Смак дитинства завдовжки в життя
Джойс Лінас, яка мешкає у власному будинку в Бороубриджі в графстві Норт-Йоркшир, зустріла свято у колі родини — з дітьми Дженніфер та Джеймсом, за традиційним післяобіднім чаєм. Але головним атрибутом на столі, як і завжди, був лимонад.
За словами іменинниці, секрет її довгого життя — це «склянка лимонаду щодня». Ця звичка з’явилася у неї ще у вісім років, коли мама вперше приготувала для неї цей напій.
«Моя мама робила домашній лимонад, я й досі пам’ятаю той смак. Відтоді я випиваю по склянці щодня. Мені подобається більшість видів, але прозорий — мій улюблений», — поділилася Джойс.
Доглядальниці, які щодня відвідують жінку, підтверджують: Джойс ніколи не розлучається зі своїм улюбленим напоєм і завжди гостинно пропонує його відвідувачам.
Від ферми до фабрики іграшок
Життя Джойс було насиченим працею. Вона народилася у 1924 році і свою першу роботу отримала на фермі, де допомагала батькові доїти корів. Згодом вона працювала у взуттєвому магазині, де їй дуже подобалося вимірювати дітям ніжки для нових черевиків, а пізніше стала контролеркою на фабриці іграшок, де перевіряла якість складання виробів.
Зараз Джойс має велику родину: двох дітей, п’ятьох онуків та шістьох правнуків.
Плани на майбутнє
Попри поважний вік, жінка зберігає дивовижну жагу до життя. Вона обожнює танцювати, в’язати, грати в бінго і навіть прасувати. А на наступний день народження у неї вже є амбітна мрія.
«Якщо я доживу до 102 років, я б дуже хотіла побачити світ з висоти, піднявшись на повітряній кулі», — зізналася довгожителька.
