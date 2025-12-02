«Склянка щодня»: 101-річна британка розкрила свій несподіваний секрет довголіття

101-річна британка вважає лимонад запорукою свого довголіття / © Credits

Реклама

Більшість довгожителів, коли відповідають на питання про секрет свого віку, згадують про здорове харчування, відсутність стресу або спорт. Проте жителька Великої Британії Джойс Лінас, яка наприкінці листопада відсвяткувала свій 101-й день народження, має власний, досить оригінальний метод. Жінка переконана, що своїм довголіттям завдячує любові до солодкого газованого напою.

Про це пише видання Harrogate Advertiser.

Смак дитинства завдовжки в життя

Джойс Лінас, яка мешкає у власному будинку в Бороубриджі в графстві Норт-Йоркшир, зустріла свято у колі родини — з дітьми Дженніфер та Джеймсом, за традиційним післяобіднім чаєм. Але головним атрибутом на столі, як і завжди, був лимонад.

Реклама

За словами іменинниці, секрет її довгого життя — це «склянка лимонаду щодня». Ця звичка з’явилася у неї ще у вісім років, коли мама вперше приготувала для неї цей напій.

«Моя мама робила домашній лимонад, я й досі пам’ятаю той смак. Відтоді я випиваю по склянці щодня. Мені подобається більшість видів, але прозорий — мій улюблений», — поділилася Джойс.

Доглядальниці, які щодня відвідують жінку, підтверджують: Джойс ніколи не розлучається зі своїм улюбленим напоєм і завжди гостинно пропонує його відвідувачам.

Від ферми до фабрики іграшок

Життя Джойс було насиченим працею. Вона народилася у 1924 році і свою першу роботу отримала на фермі, де допомагала батькові доїти корів. Згодом вона працювала у взуттєвому магазині, де їй дуже подобалося вимірювати дітям ніжки для нових черевиків, а пізніше стала контролеркою на фабриці іграшок, де перевіряла якість складання виробів.

Реклама

Зараз Джойс має велику родину: двох дітей, п’ятьох онуків та шістьох правнуків.

Плани на майбутнє

Попри поважний вік, жінка зберігає дивовижну жагу до життя. Вона обожнює танцювати, в’язати, грати в бінго і навіть прасувати. А на наступний день народження у неї вже є амбітна мрія.

«Якщо я доживу до 102 років, я б дуже хотіла побачити світ з висоти, піднявшись на повітряній кулі», — зізналася довгожителька.

Нагадаємо, найстаріша людина планети розповіла свій секрет довголіття — і він зовсім неочікуваний. Британка пережила дві світові війни, Covid-19 та десятки історичних подій — і каже, що причина її довгого життя зовсім не в дієтах чи строгій дисципліні.