Сковорідкам не місце в холодильнику - і ось три причини чому

Часто ми відправляємо їжу, яка остигла, в холодильник разом із сковорідкою. Але чи можна так робити? ТСН.ua розповідає про три причини, чому краще позбутися цієї звички.

Метал зі сковорідки за холодних температур проникає в їжу

Якщо зберігати продукти в сковорідках з антипригарним покриттям чи із нержавілої сталі, тоді їжа не вступатиме з ними в реакцію. Все тому, що вони мають інертну поверхню. Не варто зберігати страви в холодильнику в сковорідках з алюмінію чи міді, тому що в них немає захисного покриття.

Їжа, яка зберігається в таких сковорідках в холодильнику довгий час, забруднюється металами, що спричинює виникнення проблем із здоров'ям в майбутньому.

Щодо сковорідок з емальованим покриттям, то вони знижують ризик, але він не зникає повністю.

Коли немає герметичності страви швидше псуються та змінюють смак

У сковорідок немає герметичних кришок, тому продукти, які в них зберігаються в холодильнику, незахищені від утворення вологого середовища. А воно є ідеальним для росту бактерій, які забруднюють їжу. Зверніть увагу, що зіпсована їжа може стати причиною розладу шлунку та появи нудоти.

Також продукти вбирають запахи з навколишнього середовища, а якщо сковорідка алюмінієва, то її поверхня може вступати в реакцію з кислими харчовими інгредієнтами. Хоча на здоров'я це не впливає, однак потім споживати таку їжу неприємно.

Сковорідка пошкоджується

На самому посуді зберігання продуктів в холодильнику в сковорідці також негативно позначається, адже її поверхня пошкоджується швидше. До прикладу, кислі чи солоні викликають корозію металу, а це зменшує довговічність посуду.

Більше того, сковорідки з вуглецевої сталі та чавуну піддаються впливу вологого середовища в холодильнику і ржавують через це.

Якщо продовжувати готувати їжу в пошкодженій сковорідці, часточки металу та інші речовини можуть проникати в продукти, що спричинятиме проблеми зі здоров'ям в довготривалій перспективі.

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