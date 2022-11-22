"Скрепно": у Росії встановили пам'ятник секс-іграшці (фото)

У Краснодарському краю РФ планували встановити пам'ятник каплі води, проте вийшов монумент секс-іграшці.

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

У Росії надумали виготовити арт-об'єкт "Капля" за 2,5 мільйонів рублів, проте у російських майстрів щось пішло не так і вони виготовили скульптуру, яка почала нагадувати росіянам секс-іграшку, а саме - анальну пробку.

Спочатку компанія, яка встановила скульптуру відмовлялась її замінювати, аргументуючи це тим, що саме так виглядає капля води, проте після скандалу "скрепний" монумент таки прибрали.

Інші інциденти у Росії

У РФ знову судитимуть дівчину за напис "Нет в***е", раніше вона довела, що протестувала проти вобли. Російські правоохоронні ж переконані, що росіянка таким чином протестувала проти війни в Україні.

Предстоятель Російської православної церкви Кирило заявив, що йому закрили в'їзд до Європейського Союзу та побідкався на це.

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