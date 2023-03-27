Скульптор розчулив до сліз пам'ятниками померлим домашнім улюбленцям – фото, відео

Скульптор із Великої Британії Майкл Джонс довів Мережу до сліз своїми витворами.

Митець бензопилою створює із дерева скульптури тварин. Зокрема, нерідко до нього звертаються з проханням зробити пам'ятники померлим домашнім улюбленцям.

Фото: instagram.com/michaeljonescs

До слова, через велику кількість клієнтів Джонс призупинив прийом нових заявок до середини 2024 року.

Фото: instagram.com/michaeljonescs

Свою професійну діяльність Майкл розпочав у 18 років, оскільки все життя мав пристрасть до різьблення по дереву.

Зауважимо, скульптор створює не лише собак, а й інших тварин. Приміром, коней, жирафів, слонів та левів. Також неодноразово клієнти замовляли у митця драконів.

Фото: instagram.com/michaeljonescs

Фото: instagram.com/michaeljonescs

Фото: instagram.com/michaeljonescs

У коментарях юзери зізнаються, що коли переглядають витвори Джонса, не можуть стримати сліз.

Я зробила б усе, щоб знову побачити свого хлопчика. Він був моєю душею. Сумуватиму за ним все життя

Найбільше на світі я хочу, щоб мій малюк був тут. Посилаю любов та обійми всім, хто сумує за своїми пухнастими друзями

Мій улюблений песик помер минулого року. Я б так хотіла, щоб ви створили мені його скульптуру

Це неймовірно! Згадала свою собачку. Дуже сумую

Вау! Приголомшливі роботи

Нагадаємо, населення планети може зменшитися до шести мільярдів до кінця століття. Це станеться, якщо будуть "безпрецедентні інвестиції" у боротьбу з бідністю та нерівністю.

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