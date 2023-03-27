Скульптор розчулив до сліз пам'ятниками померлим домашнім улюбленцям – фото, відео

Чоловік приголомшив користувачів реалістичними витворами.
Скульптор із Великої Британії Майкл Джонс довів Мережу до сліз своїми витворами.
Митець бензопилою створює із дерева скульптури тварин. Зокрема, нерідко до нього звертаються з проханням зробити пам'ятники померлим домашнім улюбленцям.
До слова, через велику кількість клієнтів Джонс призупинив прийом нових заявок до середини 2024 року.
Свою професійну діяльність Майкл розпочав у 18 років, оскільки все життя мав пристрасть до різьблення по дереву.
Зауважимо, скульптор створює не лише собак, а й інших тварин. Приміром, коней, жирафів, слонів та левів. Також неодноразово клієнти замовляли у митця драконів.
У коментарях юзери зізнаються, що коли переглядають витвори Джонса, не можуть стримати сліз.
- Я зробила б усе, щоб знову побачити свого хлопчика. Він був моєю душею. Сумуватиму за ним все життя
- Найбільше на світі я хочу, щоб мій малюк був тут. Посилаю любов та обійми всім, хто сумує за своїми пухнастими друзями
- Мій улюблений песик помер минулого року. Я б так хотіла, щоб ви створили мені його скульптуру
- Це неймовірно! Згадала свою собачку. Дуже сумую
- Вау! Приголомшливі роботи
Нагадаємо, населення планети може зменшитися до шести мільярдів до кінця століття. Це станеться, якщо будуть "безпрецедентні інвестиції" у боротьбу з бідністю та нерівністю.
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