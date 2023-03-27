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Скульптор розчулив до сліз пам'ятниками померлим домашнім улюбленцям – фото, відео

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
312
Час на прочитання
2 хв
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Скульптор розчулив до сліз пам'ятниками померлим домашнім улюбленцям – фото, відео

Фото: instagram.com/michaeljonescs

Чоловік приголомшив користувачів реалістичними витворами.

Скульптор із Великої Британії Майкл Джонс довів Мережу до сліз своїми витворами.

Митець бензопилою створює із дерева скульптури тварин. Зокрема, нерідко до нього звертаються з проханням зробити пам'ятники померлим домашнім улюбленцям.

© instagram.com/michaeljonescs
Фото: instagram.com/michaeljonescs

До слова, через велику кількість клієнтів Джонс призупинив прийом нових заявок до середини 2024 року.

© instagram.com/michaeljonescs
Фото: instagram.com/michaeljonescs

Свою професійну діяльність Майкл розпочав у 18 років, оскільки все життя мав пристрасть до різьблення по дереву.

Зауважимо, скульптор створює не лише собак, а й інших тварин. Приміром, коней, жирафів, слонів та левів. Також неодноразово клієнти замовляли у митця драконів.

© instagram.com/michaeljonescs
Фото: instagram.com/michaeljonescs
© instagram.com/michaeljonescs
Фото: instagram.com/michaeljonescs
© instagram.com/michaeljonescs
Фото: instagram.com/michaeljonescs

У коментарях юзери зізнаються, що коли переглядають витвори Джонса, не можуть стримати сліз.

  • Я зробила б усе, щоб знову побачити свого хлопчика. Він був моєю душею. Сумуватиму за ним все життя
  • Найбільше на світі я хочу, щоб мій малюк був тут. Посилаю любов та обійми всім, хто сумує за своїми пухнастими друзями
  • Мій улюблений песик помер минулого року. Я б так хотіла, щоб ви створили мені його скульптуру
  • Це неймовірно! Згадала свою собачку. Дуже сумую
  • Вау! Приголомшливі роботи

Нагадаємо, населення планети може зменшитися до шести мільярдів до кінця століття. Це станеться, якщо будуть "безпрецедентні інвестиції" у боротьбу з бідністю та нерівністю.

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Дата публікації
Перегляди
312
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