Скупий чоловік під час побачення з коханою з'їв залишки їжі з чужого столу: "Це огидно"

Це спантеличило як його обраницю, так і присутніх у закладі.

Жінка була приголомшена витівкою свого бойфренда, з яким вона зустрічалася декілька місяців, під час обіду у пабі.

Про це пише Mirror.

Замість того, щоб попросити меню, він вирішив, що просто з'їсть залишки тостів і ковбасок з неприбраного столу незнайомця. Цього було достатньо, щоб спричинити у багатьох людей стрес.

Жінка написала на форумі: "Я зустрічаюся із чоловіком уже декілька місяців. Вчора ми пішли до пабу перекусити під час обіду. Коли ми прийшли туди, стіл поряд з нами ще не був прибраний, і там на тарілках залишилося мало їжі. Я запитала його, що він хоче з'їсти на обід, і він сказав, що просто з'їсть залишки тостів та сосисок із неприбраного столу".

Вона подумала, що обранець жартує, і засміялася. Але коханий справді мав це на увазі. Він узяв два холодні тости і трохи сосисок і почав їсти їх без тарілки.

"Я сказала, що куплю йому обід, і йому не треба їсти рештки! Він сказав, що терпіти не може викинуту їжу. Я замовила собі обід і з'їла його одна, тому що він уже зжер залишки їжі людей, що пішли. Вас би це відлякало? Щиро кажучи, я почувалася дуже незручно, і це здалося мені дуже непривабливим", - додала вона.

Жінка зазначила, що бойфренд ніколи не робив цього раніше, але натякав на бажання зробити це, коли вони були в інших закладах. А на запитання, чи не переймається він, що на залишках їжі може опинитися чиясь слина, він відповів, що йому все одно.

Юзери поділилися своїми думками у коментарях під дописом:

О, чорт забирай, це огидно

Фу, я б його кинула

Чесно кажучи, я думав, що мова піде про те, як він з’їсть твої залишки, але, боже мій, це дійсно огидно!

Це жахливо. Не лише з погляду гігієни, а й через його скупість. Є величезна різниця між тим, щоб взяти додому свою їжу та стягнути залишки із випадкової тарілки

Нагадаємо, жінка показала лайфгак, як опалює цілі кімнати всього двома речами із садового центру. Одні юзери розкритикували ідею, а інші підтвердили, що це дійсно працює.

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