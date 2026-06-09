ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
432
Час на прочитання
2 хв

Скинув 54 кг без жорсткої дієти: персональний тренер назвав головне правило

Джеймс Саммерфілд, який у найважчий період важив майже 120 кг, схуд на 54 кг за 18 місяців без уколів для зниження ваги.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Джеймс Саммерфілд

Джеймс Саммерфілд / © Mirror

32-річний Джеймс Саммерфілд із Вулвергемптона схуд на 54 кг за 18 місяців без препаратів для зниження ваги та згодом став персональним тренером.

Про це йдеться в матеріалі Mirror.

У дитинстві та підлітковому віці Джеймс мав зайву вагу, через що стикався з булінгом і соромився своєї зовнішності. Він згадує, що носив мішкуватий одяг, мав низьку самооцінку й був незадоволений собою.

У найважчий період чоловік важив майже 120 кг при зрості 185 см. За його словами, він виріс у середовищі з нездоровими харчовими звичками: вранці їв смажену їжу, ввечері часто замовляв фастфуд, а протягом дня перекушував печивом, чипсами та бутербродами з сиром.

“Я міг з’їсти цілу пачку печива з чашкою кави”, — розповів він.

Проблеми зі здоров’ям почалися ще в підлітковому віці. У 13 років лікар призначив Джеймсу препарати від високого тиску, оскільки його турбували запаморочення. Через сімейну історію хвороб — інсульт у матері та три інфаркти у батька — його вважали людиною з групи ризику.

У 23 роки Джеймс вирішив змінити життя. Він почав вивчати харчування і тренування, встановив застосунок MyFitnessPal, щоб відстежувати калорії, прийоми їжі та фізичну активність.

Чоловік поступово замінив висококалорійні перекуси на більш ситні й корисні продукти, почав їсти нежирне м’ясо, овочі, контролювати порції та не забороняв собі смаколики повністю. Також він додав силові тренування і щодня проходив від 8 до 15 тисяч кроків.

За його словами, він не сідав на жорстку дієту, а робив ставку на сталі зміни. Наприклад, їв великі порції страв із нежирним м’ясом і овочами, але готував їх без зайвого жиру.

З жовтня 2016 року до квітня 2018-го Джеймс схуд приблизно зі 120 кг до 77 кг. Через рік після початку змін він зміг відмовитися від ліків від високого тиску, які приймав із дитинства.

“Коли я схуд, я почувався прекрасно. Я довів, що ті, хто в мене не вірив, помилялися. Я зрозумів, що чогось вартий і можу стати кращим”, — каже він.

Після власного схуднення Джеймс вирішив допомагати іншим і вивчився на персонального тренера. Зараз він має власний бізнес, працює з людьми, які хочуть покращити здоров’я, одружений і виховує двох синів.

Він каже, що головний урок його трансформації — не шукати швидкого результату, а діяти послідовно.

“Почніть з малого, але почніть. Повірте в себе. Ви зможете це зробити”, — радить Джеймс тим, хто хоче змінити своє життя.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
432
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie