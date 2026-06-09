Скинув 54 кг без жорсткої дієти: персональний тренер назвав головне правило

Джеймс Саммерфілд / © Mirror

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32-річний Джеймс Саммерфілд із Вулвергемптона схуд на 54 кг за 18 місяців без препаратів для зниження ваги та згодом став персональним тренером.

Про це йдеться в матеріалі Mirror.

У дитинстві та підлітковому віці Джеймс мав зайву вагу, через що стикався з булінгом і соромився своєї зовнішності. Він згадує, що носив мішкуватий одяг, мав низьку самооцінку й був незадоволений собою.

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У найважчий період чоловік важив майже 120 кг при зрості 185 см. За його словами, він виріс у середовищі з нездоровими харчовими звичками: вранці їв смажену їжу, ввечері часто замовляв фастфуд, а протягом дня перекушував печивом, чипсами та бутербродами з сиром.

“Я міг з’їсти цілу пачку печива з чашкою кави”, — розповів він.

Проблеми зі здоров’ям почалися ще в підлітковому віці. У 13 років лікар призначив Джеймсу препарати від високого тиску, оскільки його турбували запаморочення. Через сімейну історію хвороб — інсульт у матері та три інфаркти у батька — його вважали людиною з групи ризику.

У 23 роки Джеймс вирішив змінити життя. Він почав вивчати харчування і тренування, встановив застосунок MyFitnessPal, щоб відстежувати калорії, прийоми їжі та фізичну активність.

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Чоловік поступово замінив висококалорійні перекуси на більш ситні й корисні продукти, почав їсти нежирне м’ясо, овочі, контролювати порції та не забороняв собі смаколики повністю. Також він додав силові тренування і щодня проходив від 8 до 15 тисяч кроків.

За його словами, він не сідав на жорстку дієту, а робив ставку на сталі зміни. Наприклад, їв великі порції страв із нежирним м’ясом і овочами, але готував їх без зайвого жиру.

З жовтня 2016 року до квітня 2018-го Джеймс схуд приблизно зі 120 кг до 77 кг. Через рік після початку змін він зміг відмовитися від ліків від високого тиску, які приймав із дитинства.

“Коли я схуд, я почувався прекрасно. Я довів, що ті, хто в мене не вірив, помилялися. Я зрозумів, що чогось вартий і можу стати кращим”, — каже він.

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Після власного схуднення Джеймс вирішив допомагати іншим і вивчився на персонального тренера. Зараз він має власний бізнес, працює з людьми, які хочуть покращити здоров’я, одружений і виховує двох синів.

Він каже, що головний урок його трансформації — не шукати швидкого результату, а діяти послідовно.

“Почніть з малого, але почніть. Повірте в себе. Ви зможете це зробити”, — радить Джеймс тим, хто хоче змінити своє життя.

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