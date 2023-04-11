Слава в TikTok, хейт і спроби завагітніти: історія кохання 62-річної бабці та її 25-річного чоловіка

Пара з Джорджії, яка стала вірусною через 37-річну різницю у віці, продовжує захищати своє кохання.

62-річна Шеріл МакГрегор та 25-річний Куран Маккейн вперше зустрілися 2012 року, коли вони працювали у місцевому закладі швидкого харчування.

На якийсь час вони припинили спілкуватися, але відновили зв'язок у листопаді 2020 року. Тоді Куран зіткнувся з Шеріл, коли вона працювала касиркою у магазині.

Шеріл МакГрегор та Куран Маккейн / Фото: instagram.com/wetindeyhappentv

Пара почала зустрічатися того ж року і швидко стала популярною в TikTok, коли почала публікувати відео про спільне життя.

Вони зазнавали постійної ненависті з боку хейтерів, але також зібрали велику групу прихильників. Так, зараз за Шеріл у Мережі слідкує 4,1 мільйона користувачів, а за її молодим коханим – 3 мільйони.

Вони навіть створили обліковий запис OnlyFans для своїх непристойних відео.

Закохані одружилися 2021 року під час невеликої церемонії, яку транслювали у прямому ефірі.

Шеріл МакГрегор та Куран Маккейн / Фото: instagram.com/wetindeyhappentv

"Нас можуть ненавидіти за те, що ми закохані, але я б не проміняла це кохання ні на що на цій планеті. Я знайшла своє щасливе місце, і це ти", – звернулася до коханого Шеріл.

Шеріл МакГрегор та Куран Маккейн / Фото: instagram.com/wetindeyhappentv

Нову порцію злісних коментарів подружня отримало, коли почало ділитися своїм бажанням завести спільну дитину.

До слова, у Шеріл семеро дітей віком від 30 до 40 років та 17 онуків. Жінка сподівається стати мамою увосьме. Пара намагалася завагітніти самостійно, але через вік Шеріл вирішила звернутися до сурогатного материнства. Також пара не відкидає варіант усиновлення.

Шеріл МакГрегор та Куран Маккейн / Фото: instagram.com/wetindeyhappentv

Судячи з їхніх останніх відео, Маккейнам ще не вдалося знайти сурогатну маму. Буквально минулого місяця Коран поділився відео TikTok, у якому він плаче та стверджує, що люди цим користуються. Він благав, що просто хоче знайти справжню сурогатну маму.

Але попри всі труднощі, пара, здається, як і раніше, шалено закохана.

Нагадаємо, британка, яка заявила, що вийшла заміж за примару минулого року, тепер хоче з ним розлучитися. Аби позбутися фантомного вікторіанського солдата, вона навіть збирається пройти обряд екзорцизму.

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