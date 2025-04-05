Сліди Гітлера у Південній Америці: що відомо із розсекречених матеріалів ЦРУ

ЦРУ сумнівалося у самогубстві Адольфа Гітлера

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У 1950-х роках американські агенти шукали вождя нацистської Німеччини Адольфа Гітлера в Південній Америці — через десять років після його нібито самогубства в бункері у Берліні наприкінці Другої світової війни.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на розсекречені матеріали ЦРУ.

Хоча офіційні історики вважають самогубство Гітлера 1945 року доведеним фактом, спецслужби не припиняли шукати його ще десятиліттями після завершення війни.

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Дехто з агентів, яких відправили на пошуки Гітлера, були переконані, що фюрер вижив, змінив ім’я та переховується в Колумбії чи Аргентині.

Один із документів ЦРУ від жовтня 1955 року описує секретну операцію в Колумбії, де інформатор повідомив, що знайомий із колишнім есесівцем, який особисто бачив Гітлера. Знайти вождя нацистів не вдалося, але з’явилося припущення, що він залишив Колумбію і перебрався до Аргентини в січні 1955 року.

Розсекречений документ ЦРУ / © CIA

Розсекречені матеріали ЦРУ містять фото, зроблене в Колумбії 1954 року. На ньому зображено чоловіка, якого колишні нацисти впізнали як Гітлера.

Людина на знімку мала ім’я Адольф Шриттельмаєр і, за словами інформатора ЦРУ, спілкувалася з колишнім есесівцем щомісяця. Фото було передане розвідці під грифом «таємно».

Фото Адольфа Шриттельмаєра, якого вважали замаскованим Гітлером / © CIA

Ще один документ вказує на те, що Гітлер міг жити в аргентинському готелі-санаторії в містечку Ла-Фальда, власники якого були відомими прихильниками нацизму.

У березні 2025 року президент Аргентини Хав’єр Мілей оголосив про розсекречення національних архівів щодо нацистів, які знайшли притулок у країні після Другої світової війни. Нові документи можуть розкрити невідомі сторінки в історії міжнародного полювання на воєнних злочинців.

Нагадаємо, раніще стало відомо, що Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США під час секретного експерименту у 1980-х роках встановило місце розташування Ковчегу Заповіту.