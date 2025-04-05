ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
4357
Час на прочитання
2 хв

Сліди Гітлера у Південній Америці: що відомо із розсекречених матеріалів ЦРУ

Хоча офіційні історики вважають самогубство Гітлера 1945 року доведеним фактом, спецслужби не припиняли шукати його.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Адольф Гітлер

ЦРУ сумнівалося у самогубстві Адольфа Гітлера

У 1950-х роках американські агенти шукали вождя нацистської Німеччини Адольфа Гітлера в Південній Америці — через десять років після його нібито самогубства в бункері у Берліні наприкінці Другої світової війни.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на розсекречені матеріали ЦРУ.

Хоча офіційні історики вважають самогубство Гітлера 1945 року доведеним фактом, спецслужби не припиняли шукати його ще десятиліттями після завершення війни.

Дехто з агентів, яких відправили на пошуки Гітлера, були переконані, що фюрер вижив, змінив ім’я та переховується в Колумбії чи Аргентині.

Один із документів ЦРУ від жовтня 1955 року описує секретну операцію в Колумбії, де інформатор повідомив, що знайомий із колишнім есесівцем, який особисто бачив Гітлера. Знайти вождя нацистів не вдалося, але з’явилося припущення, що він залишив Колумбію і перебрався до Аргентини в січні 1955 року.

Розсекречений документ ЦРУ / © CIA

Розсекречений документ ЦРУ / © CIA

Розсекречені матеріали ЦРУ містять фото, зроблене в Колумбії 1954 року. На ньому зображено чоловіка, якого колишні нацисти впізнали як Гітлера.

Людина на знімку мала ім’я Адольф Шриттельмаєр і, за словами інформатора ЦРУ, спілкувалася з колишнім есесівцем щомісяця. Фото було передане розвідці під грифом «таємно».

Фото Адольфа Шриттельмаєра, якого вважали замаскованим Гітлером / © CIA

Фото Адольфа Шриттельмаєра, якого вважали замаскованим Гітлером / © CIA

Ще один документ вказує на те, що Гітлер міг жити в аргентинському готелі-санаторії в містечку Ла-Фальда, власники якого були відомими прихильниками нацизму.

У березні 2025 року президент Аргентини Хав’єр Мілей оголосив про розсекречення національних архівів щодо нацистів, які знайшли притулок у країні після Другої світової війни. Нові документи можуть розкрити невідомі сторінки в історії міжнародного полювання на воєнних злочинців.

Нагадаємо, раніще стало відомо, що Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США під час секретного експерименту у 1980-х роках встановило місце розташування Ковчегу Заповіту.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie