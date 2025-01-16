Слон вперше у світі зімітував людську мову та ошелешив учених – фото

До химерного списку неймовірних тварин, які здатні повторювати слова, що вимовляє людина, приєдналася ще одна істота.

Азійський слон Кошік, якому цього року виповнюється 35 років, шокував науковців, оскільки став першим у своєму роді, хто зміг скопіювати людську мову.

Про це пише Unilad.

Геніальний звір мешкає в зоопарку "Еверленд" в Йонгіні – місті, розташованому приблизно за півтори години їзди від столиці Південної Кореї Сеула.

Використовуючи свій хобот, Кошік кладе його до рота і за допомогою вібрацій точно імітує людський голос. Його словниковий запас корейської мови широкий, принаймні для слона, оскільки він опанував щонайменше п'ять слів – це "ні", "сидіти", "добре", "лежати", а також "привіт".

Побачивши, як слон "розмовляє" на відео, завантаженому на YouTube, докторка Анжела Штегер із Віденського університету в Австрії звернулася до зоопарку з проханням провести дослідження над Кошіком. Після того, як вона отримала зелене світло, вона та її команда розпочали роботу.

Слон Кошік / Фото: YouTube/euronews

"Ми попросили носіїв корейської мови, які ніколи раніше не бачили слона, записати те, що вони зрозуміли, коли ми відтворювали записи з Кошіком, - розповіла вона ВВС. Ми виявили високий рівень збігу загального значення. Людська мова має два важливих аспекти: висоту (наскільки звук високий чи низький) і тембр (музична якість голосу), і Кошік відповідає обом цим аспектам. Він завжди кладе кінчик хобота до рота, а потім модулює ротову порожнину. У нас немає рентгенівських променів, тому ми не знаємо, що відбувається у нього в роті, але він винайшов новий спосіб звуковидобування, щоб узгодити свої вокальні рухи з людськими співрозмовниками. Якщо врахувати величезний розмір слона, довгий голосовий тракт та інші анатомічні відмінності – наприклад, у нього хобот замість губ... і величезна гортань – і він дійсно відповідає висоті голосу своїх тренерів, то це дійсно шокує".

Слон Кошік / Фото: YouTube/euronews

Нагадаємо, "найрозумніший собака" вивчив понад 200 слів і знає назви усіх своїх іграшок. Шестирічний пес був визнаний одним із найрозумніших у світі.

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