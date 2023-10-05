Слонова зубна паста: популярний експеримент закінчився для блогера викликом парамедиків (відео)

Також до його будинку прибули пожежники.

Американський стример та YouTube-блогер IShowSpeed звернувся до парамедиків після того, як експеримент із "слоновою зубною пастою" зазнав невдачі.

Про це пише ladbible.com.

"Зубна паста для слона" містить змішування перекису водню, йодиду калію і мила для миття посуду в пляшці, що спричиняє хімічну реакцію, в результаті якої утворюється велика кількість піни. Ця піна має вигляд як зубна паста.

Хоча IShowSpeed відомий своїми пікантними трюками, він, мабуть, і сам не знав, що його останнє відео приведе його до такої неприємної ситуації.

Ролик, що став вірусним у Мережі, показує, як блогер бере участь у ризикованому досвіді, розливаючи хімікати, перш ніж кімната швидко наповнюється димом та насичується парами.

Відомий автор контенту має дезорієнтований вигляд і каже: "Я не можу дихати". Далі він починає розмахувати руками, намагаючись розвіяти дим.

IShowSpeed was rushed to the hospital earlier after he tried to do the “Elephant toothpaste” experiment. pic.twitter.com/SL9Mpq2K2r — Daily Loud (@DailyLoud) October 4, 2023

18-річний хлопець розповів, що після експерименту до нього додому прибула екстрена служба.

У повідомленні в чаті YouTube з офіційного облікового запису йшлося: "До нього прибули пожежники. Йому дають кисень, щоб він міг дихати. З ним має бути все гаразд, друзі".

Відео залишило багатьох юзерів приголомшеними, причому багато хто насварив стримера за небезпечний жарт виключно заради переглядів:

Чому він ризикує життям заради контенту?

Що таке слонова зубна паста? Я взагалі здивований, що він живий. Усе своє життя він проводить на межі

Нагадаємо, чоловік панічно боїться торкнутися продуктів, тому їсть усе металевими щипцями, навіть суп. Джон ділиться своєю боротьбою з ОКР у TikTok.

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