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Слово року: Оксфордський словник обрав "гниття мозку", що воно означає

Слово року: Оксфордський словник обрав "гниття мозку", що воно означає

Слово року

Обрано слово 2024 року

Оксфордський словник обрав терміном 2024 року словосполучення brain rot («гниття мозку») 

Що означає фраза "brain rot"

"Brain rot", в перекладі «гниттям мозку»  називають надмірне споживання інформації, в першу чергу, онлайн- контенту, яка не має змісту та яка негативно впливає на когнітивні здібності людини. Внаслідок надмірного споживання безглуздого контенту і відбувається "гниття мозку" -- погіршення психічного або інтелектуального стану людини.

Звідки з'явилася фраза "гниття мозку"

За ствердженням bbc.com вперше її використав американський письменник і мислитель Генрі Девід Торо в своїй книзі ще в 1854 році критикуючи  тенденцію суспільства знецінювати складні ідеї. "У той час, як Англія намагається побороти гниття картоплі, чи буде хоч якась спроба вилікувати гниття мозку – що є значно біль поширеним і смертельним?"

Спочатку це слово набуло популярності в соціальних мережах серед покоління Z і покоління Alpha, але тепер його використовують назагал як спосіб опису низькоякісного та малоцінного контенту в соціальних мережах.

Які слова року обирали в минулому

У 2023 році - слово "rizz", яке переважно використовують молоді інтернет-користувачі, скорочена форма слова "харизма". За словами укладачів Оксфордського словника англійської мови, це слово означає "стиль, чарівність або привабливість, а також здатність привернути увагу романтичного або сексуального партнера".

У 2022 році переможцем став вислів "goblin mode" або "режим гобліна" -- означає "безсоромно поблажливу, ліниву, неохайну або жадібну" поведінку.

У 2021 словом року обрали vax -- скорочення  для позначення вакцини або процесу щеплення.

"Локдаун" став словом 2020 року, в розпал епідемії коронавірусу його вживали просто масово.

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