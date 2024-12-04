Слово року: Оксфордський словник обрав "гниття мозку", що воно означає

Оксфордський словник обрав терміном 2024 року словосполучення brain rot («гниття мозку»)

Що означає фраза "brain rot"

"Brain rot", в перекладі «гниттям мозку» називають надмірне споживання інформації, в першу чергу, онлайн- контенту, яка не має змісту та яка негативно впливає на когнітивні здібності людини. Внаслідок надмірного споживання безглуздого контенту і відбувається "гниття мозку" -- погіршення психічного або інтелектуального стану людини.

Звідки з'явилася фраза "гниття мозку"

За ствердженням bbc.com вперше її використав американський письменник і мислитель Генрі Девід Торо в своїй книзі ще в 1854 році критикуючи тенденцію суспільства знецінювати складні ідеї. "У той час, як Англія намагається побороти гниття картоплі, чи буде хоч якась спроба вилікувати гниття мозку – що є значно біль поширеним і смертельним?"

Спочатку це слово набуло популярності в соціальних мережах серед покоління Z і покоління Alpha, але тепер його використовують назагал як спосіб опису низькоякісного та малоцінного контенту в соціальних мережах.

Які слова року обирали в минулому

У 2023 році - слово "rizz", яке переважно використовують молоді інтернет-користувачі, скорочена форма слова "харизма". За словами укладачів Оксфордського словника англійської мови, це слово означає "стиль, чарівність або привабливість, а також здатність привернути увагу романтичного або сексуального партнера".

У 2022 році переможцем став вислів "goblin mode" або "режим гобліна" -- означає "безсоромно поблажливу, ліниву, неохайну або жадібну" поведінку.

У 2021 словом року обрали vax -- скорочення для позначення вакцини або процесу щеплення.

"Локдаун" став словом 2020 року, в розпал епідемії коронавірусу його вживали просто масово.

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