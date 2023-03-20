Смачна та солодка: ранні сорти картоплі, які варто посадити цієї весни

Українці починають висаджувати картоплю в другій половині весни. Цей універсальний коренеплід їдять увесь рік. Але завжди хочеться поласувати молодою картопелькою якомога раніше. Тому ТСН.ua підібрав для вас супер ранні сорти картоплі.

Про смачні та солодкі ранні сорти картоплі розповіли в Telegram-каналі Дача. Сад і город.

Олена

Середньо ранній сорт картоплі, у якого від появи перших сходів до збирання врожаю проходить від 45 до 60 днів.

Бульби мають овальну форму, білу м'якоть і світло-червону шкірку. Головною особливістю цього сорту картоплі можна назвати той факт, що її рідко вражають грибкові чи бактеріальні хвороби. Тому сорт Олена чудово підходить для початківців, адже за ним не потрібно особливо важко доглядати чи часто підживлювати.

Аріель

Ультраранній сорт Аріель дозріває дуже швидко (від 34 до 40 днів), тому можна отримати за літньо-осінній період відразу кілька врожаїв.

Головна особливість його полягає в тому, що плоди формуються до того, як може виникнути загроза зараження їх фітофторозом. Бульби середнього розміру (170 г), світло-жовтого кольору, овальні. Мають смачну кремову м'якоть, не темніють після приготування.

Антоніна

Ще один ранній сорт, який дозріває приблизно за 45-60 днів після появи перших сходів.

Рослина вважається високостійкою до картопляного раку, але може постраждати через фітофторозу чи нематоди. Бульби в середньому досягають ваги 150 г. На кущі може бути від 6 до 10 плодів. Мають світлий жовтий колір і жовту м'якоть. Цей сорт підходить для приготування пюре, запікання.

Барон

Супер ранній сорт картоплі, перший урожай якого можна збирати за 45 днів після появи перших сходів. Чудово адаптується до несприятливих погодніх умов. Мало схильний до появи картопляного раку чи пошкодження нематодою.

За смаковими якостями цей сорт вигідно виділяється серед інших і вважається одним з найкращих. Картопля досить невибаглива, підходить початківцям. Навіть за несприятливих погодніх умов дає високий врожай. Середня вага бульб приблизно 190 г. Вони мають овальну форму, жовтий відтінок, злегка м'які на дотик.

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