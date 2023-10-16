Смерділо рибою: жінка шокувала, що стало причиною неприємного запаху в спальні, та попередила інших

Молода дружина зі Шотландії розповіла, що в її спальні декілька тижнів смерділо старою рибою, перш ніж вона набралася сміливості звернутися за порадою та була шокована результатом.

Тепер 26-річна Клаудія Андерсон шкодує, що так довго чекала, і робить все можливе, щоб попередити інших про тривожну причину цього запаху.

Як виявилося, неприємний запах був спричинений несправністю з електрикою, яка могла спричинити пожежу в її будинку.

"Рибний запах у вашій спальні? Викликайте електрика!!!" — написала вона у підписі до відео у своєму TikTok.

Жінка шокувала, що стало причиною рибного смороду у спальні / Фото: скриншот з відео

"Ось дещо, чого я не знала про потенційну небезпеку електричної пожежі, поки це не сталося зі мною. Протягом декількох тижнів я і мій чоловік заходили до нашої спальні і думали: "Боже мій, у нашій спальні смердить рибою", — розповіла вона своїм глядачам.

Хоча запах був незвичайним, вона сказала, що не хотіла нікому про це розповідати, бо "трохи бентежилася". Вона думала, що джерелом запаху може бути сантехніка, але перевіривши ванну, винуватця не знайшла.

"Отже, ми зняли U-подібний вигин раковини, переконалися, що унітаз чистий, прочистили отвір для пробки в душі... все", - сказала вона. "Але запах все ще зберігався".

Потім вона звернулася до Google, щоб дізнатися, чи вона зможе розібратися в цьому жахливому запаху.

Нарешті, коли вона прочитала, що причиною могла бути несправність в електриці, вона написала своєму зятю, який працює електриком, і він сказав: "Так, напевно, тобі варто це перевірити".

Її тесть теж був електриком, тому вона зателефонувала йому, щоб оглянути її будинок, і він визначив, що джерелом проблеми був блок запобіжників.

"Один провід від'єднався, і я не знаю, чи бачите ви, але насправді він плавив пластик усередині розетки", - сказала вона. "Подивіться на це. Це жахливо! Нам так пощастило, що ми виявили це до того, як воно спалахнуло".

Жінка шокувала, що стало причиною рибного смороду у спальні / Фото: скриншот з відео

Вона закликала людей негайно викликати електрика, якщо вони відчують щось підозріле.

Коментатори під її відео подякували їй за попередження, а деякі сказали, що з ними сталося те саме.

"Риба - це електричний запах гару", - сказав один з них.

"У мене було таке - я купив будинок 80-х років, в якому нічого не змінювалося, і хтось просвердлив кабелі в стінах, це страшно", - втрутився інший.

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