Смерть пасажира під час турбулентності: авіаексперти розповіли, як зберегти своє життя

Вони дали поради, як залишатися в безпеці під час турбулентності в небі.

Після смерті пасажира Singapore Airlines внаслідок сильної турбулентності авіаційні експерти оприлюднили декілька важливих порад про те, як залишатися в безпеці, якщо літак потрапляє в сильні поштовхи в повітрі.

Про це пише Daily Mail.

У вівторок, 21 травня, 73-річний британський дідусь загинув і понад 30 інших пасажирів дістали поранення після того, як літак SQ321 потрапив у сильну турбулентність, впавши на висоту 1,8 км і відкинувши непристебнутих мандрівників до верхніх контейнерів для сміття.

У результаті літак, що прямував з Лондона до Сінгапура, був змушений здійснити екстрене приземлення в Бангкоку.

Щоб уникнути травм, спричинених турбулентністю, або навіть сильного дискомфорту, гуру польотів радять пасажирам дотримуватися найпоширенішого правила: пристібати ремінь безпеки, коли ви сидите.

"Якщо ви не пристебнуті і літак падає, ви підніметеся вгору, — сказав Террі Тозер, пілот з 20-річним стажем. — Тому секрет у тому, щоб тримати ремінь застебнутим. Я ніколи не сиджу без пристебнутого ременя безпеки. Не бачу, чому б і ви так не робили".

І хоча бортпровідники визнають, що це складно під час далеких перельотів і для пасажирів, і для членів екіпажу, пристібання ременів під час сидіння може допомогти зменшити ризик.

Пасажири можуть додатково убезпечити себе, розумно обираючи місця. Тозер радить сідати посередині літака, щоб мінімізувати вплив турбулентності.

"Літак підвішений на крилах, тому уявіть собі решту його частини як трамплін, — пояснює пілот. — Місце, де ви найменше відчуватимете турбулентність, розташоване над крилом".

Що стосується конкретного місця, то найбезпечніше сидіти біля ілюмінатора, оскільки під час турбулентності пасажира менше зачепить багаж, що падає з верхньої полиці.

"Обирайте місце біля вікна, щоб не опинитися безпосередньо під верхніми відсіками, які можуть відкритися під час сильної турбулентності", — застерігає Нікі Келвін, редактор туристичного сайту Points Guy.

Він також радить триматися подалі від камбуза, оскільки там повно предметів, які можуть стати снарядами, якщо літак потрапить у турбулентність.

Цікаво, що середні сидіння в задній частині літака є найбезпечнішим місцем під час авіакатастрофи, оскільки рівень смертності на них становить лише 28%, згідно з аналізом TIME 35-річних даних Федерального управління цивільної авіації (FAA). Вони набагато безпечніші, ніж місця біля проходу в середині салону, де рівень смертності становить 44%.

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Поряд з пошуком безпечних місць пасажири також повинні знати, що робити, коли літак потрапляє до зони турбулентності. Експерти з польотів радять рухатися в такт турбулентності, похитуючись на своєму сидінні – дивовижний прийом, який використовують члени екіпажу.

"Коли потрапляєте в турбулентність, просто уявіть, що ви желе або занурені в желе, — радить стюардеса на ім'я Тейлор у відео в TikTok, яке опублікував редактор TPG Келвін. — Покрутіться на своєму сидінні, як маленька медуза, і ви почуватиметесь набагато краще".

Цей контрзахід може здатися неінтуїтивним, проте, рухаючись разом з рухом літака, пасажири можуть зменшити його вплив, подібно до того, як котитися разом з ударами.

Пасажири навіть можуть перевірити прогноз турбулентності на своєму маршруті за допомогою сайту Turbli.com, який показує прогнозовані нерівності на шляху за допомогою інтерактивних карт.

На щастя, інциденти, подібні до трагедії "Сінгапурських авіаліній", трапляються "дуже, дуже рідко", за словами Тозера.

"Я стикався з турбулентністю, яка призвела до зміни рівня на декілька кілометрів, лише один раз за 20 років своєї кар'єри, — сказав він. — Турбулентність, спричинена грозовою активністю, підняла нас на 300 метрів, а потім ми опустилися. І це було не так погано, як інцидент з “Сінгапурськими авіалініями”.

Нагадаємо, раніше стюардеса розповіла, що роблять з пасажирами, якщо вони вмирають на борту. Також пасажири, які стали свідками смерті на борту літака, розповіли, що бачили.

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