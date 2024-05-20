Смерть та трагічні події у Росії можуть наблизити закінчення війни в Україні – астрологиня

Астрологиня розповіла про зміни в Росії, які можуть вплинути на закінчення війни в Україні.

На перебіг війни в Україні вплинуть несподівані та трагічні події у Росії, зокрема і зміни в російському уряді.

Про це розповіла астрологиня Ольга Стогнушенко.

"Там хтось помре або хтось вже помер, або хтось ось-ось помре. Дуже багато людей там залучено. Таке відчуття ніби вони чиюсь смерть приховують або чекають. У Росії йде оновлення влади і нам від цього класно. І все ж якась зупинка війни станеться завдяки цьому. Щодо смерті когось із керівництва: це більше смерть людини в погонах – можливо Шойгу, можливо хтось інший потужний із наближених Путіна", - розповіла астрологиня.

За її словами, в Росії хтось помре не самостійно – йому допоможуть, наприклад лікарі.

"Тобто хтось хворіє і вони до того готуються. Якісь дуже кардинальні радикальні зміни там будуть. Тому на Росії зараз щось відбуватиметься несмачне для них та радісне для нас. Ті зміни, які відбуваються у кадрах у Кремлі – це не прораховані кроки, не заплановані події, тому що для них вони несподіван", - зазначила Стогнушенко.

Астрологиня вважає, що такі події призведуть до розколу в Росії і там почнуть активно щось ділити.

"Можливо, спецслужби, які теж претендують на поділ влади, і почнуться якісь такі заворушення в Росії. Я не бачу масових протестів, але такі спалахи відбуватимуться. Найпотужніша трансформація очікує РФ і вони до цього не готові", - резюмувала Ольга Стогнушенко.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відома тарологиня сказала, на яку область невдовзі чекає новий наступ росіян.

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