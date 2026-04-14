Чому не варто боятися смерті: Послання жінки, яка тричі поверталася з того світу

Жінка, яку оголосили мертвою протягом 13 хвилин, стверджувала, що її відправили назад із повідомленням про те, що «смерть не реальна — це насправді лише початок».

Її історію розповідає Daily Star.

Ніколь Керр, якій зараз 62 роки, оголосили мертвою та накрили ковдрою на цілих 13 хвилин, поки її не повернули до життя. Тоді їй було лише 19 років. Перебуваючи «на іншому боці», вона каже, що отримала цінний урок, який назавжди змінив її життя, яким вона його знала.

Ніколь Керр побачила, як перед її очима промайнуло життя, коли її авто злетіло з дороги після зіткнення з величезним валуном, підкинувши її в повітря, перш ніж вона «розбилася» об землю. Пізніше рятувальники знайшли її «зім’ятою, як аркуш паперу».

«Я спостерігала, як вони натягнули на мене цю ковдру з абсолютно природною відстороненістю. Потоки яскравого білого світла затопили мене з усіх боків. Воно охопило кожну частинку моєї істоти і відчувалося як блаженство. Замість болю від удару я відчула лише спокій. А потім мене зустрів ангел, який, як я зрозуміла, був моїм покійним дідусем. Він показав мені, що життя, яке я живу, насправді не моє», — стверджує жінка.

Ніколь, якій на той час було лише 19 років, щойно вступила до лав курсантів Повітряних сил за бажанням свого батька. По дорозі назад на базу зі старшим курсантом справи пішли на гірше.

Вона стверджує, що він до неї домагався, а коли вона відмовила, курсант нібито «крутнув кермо» в нападі люті, що спричинило аварію. Автомобіль, зіткнувшись із вищезгаданим валуном, перекинувся, і Ніколь та пасажир вилетіли на тротуар.

Тоді ангел, очевидно, сказав Ніколь, що їй час повертатися. Ніколь з Колорадо, США, сказала: «Думка про повернення до зламаного тіла була нестерпною. Я справді посварилася з ним. Я кричала, що не хочу йти і хочу залишитися в цьому блаженстві назавжди, але в мене не було вибору».

У фізичному світі працівник швидкої медичної допомоги, натиснув на Ніколь кісточкою грудини — метод, який використовується для викликання болю та, отже, реакції. Раптом її права зіниця здригнулася.

Парамедики провели серцево-легеневу реанімацію, і після прибуття до лікарні її терміново прооперували. Було чітко визначено катастрофічний характер її травм, включаючи множинні переломи, розтрощений таз, розтрощення зап’ястя, значну травму голови та грудної клітки, а також майже ампутовану стопу через пошкодження нервів.

На щастя, лікарям вдалося стабілізувати її, але ненадовго. Через два тижні у дівчини розвинувся сепсис і гангрена.

«Моїм батькам сказали, що я не проживу довго. Мене терміново прооперували, де в мене знову зупинилося серце. Після того, як я підійшла до яскравого білого світла, мене зустрів інший ангел і сказав, що моя робота на Землі ще не завершена. На мене чекає місія», — згадує жінка.

Час її смерті вже майже визначили, коли її серце знову почало битися. Вона прожила ще три місяці, коли рідина заповнила її легені.

Ніколь задихнулася і пережила свій третій і останній клінічний досвід смерті. Повідомлення про те, що її місія на Землі ще не завершена, очевидно, було передано ще раз.

Після того, як її «повернули» назад у тіло, вона поставила собі за мету навчити людей справжньому сенсу життя — і тому, що таке смерть насправді.

«Роками я вагалася ділитися своїм досвідом, боячись бути неправильно зрозумілою або названою божевільною. Але потім я знайшла інших людей, подібних до мене, і зрозуміла, що ці 13 хвилин смерті насправді були початком мого нового життя. Смерть — це не кінець. Ми всі безсмертні істоти, які переживають тимчасовий фізичний досвід. Я вдячна за можливість розповідати про свій досвід і надавати сили іншим. Я повернулася, щоб сказати людям, що їх люблять безмежно, і допомогти їм дивитися на Бога та Небеса так, щоб вони не боялися смерті, аби вони могли повноцінно прожити це життя зараз, перш ніж перейти до наступного», — підсумувала Ніколь.

