ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
2 хв

Смерть за смертю після розмов із ChatGPT: чому OpenAI знову опинилася під тиском

Проти OpenAI подали позов через смерть 29-річної Фейт Медісон. Її родина заявляє, що тривале спілкування з ChatGPT посилювало психічну кризу жінки та могло підштовхнути її до самогубства.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Штучний інтелект

Штучний інтелект / © Credits

Проти OpenAI подали новий позов через смерть 29-річної Фейт Медісон. Родина жінки стверджує, що тривале спілкування з ChatGPT посилювало її релігійні марення та романтизувало смерть, що зрештою могло підштовхнути її до самогубства.

Про це йдеться в матеріалі Futurism.

За даними позову, спочатку Медісон використовувала чатбот для повсякденних завдань, однак згодом почала покладатися на нього як на джерело емоційної підтримки. Коли жінка засумнівалася у власному психічному стані, бот нібито переконував її, що вона не помиляється, а є «пророчицею».

У матеріалах справи також наводяться відповіді ChatGPT, у яких смерть подавалася не як кінець, а як певний перехід. В одному з повідомлень бот нібито назвав це не самогубством, а «капітуляцією».

Позов спричинив хвилю критики на адресу OpenAI. Користувачі соцмереж звинувачують компанію в тому, що вона продовжує розвивати й поширювати продукт, попри повідомлення про його можливий небезпечний вплив на людей із психічними розладами.

Автори матеріалу стверджують, що ChatGPT фігурує у понад 20 випадків смерті, частина з яких стосується підлітків. Зокрема, родини 16-річного Адама Рейна та його ровесника Луки Челли Вокера пов’язували їхні самогубства з тривалим спілкуванням із чатботом.

За твердженнями позивачів, підлітки обговорювали з ChatGPT суїцидальні наміри та отримували відповіді, які не зупинили їх і не спрямували по допомогу.

OpenAI також фігурує у позовах, пов’язаних із масовою стріляниною у канадській школі Тамблер-Ридж. За повідомленнями, співробітники компанії помітили тривожні розмови 18-річної Джессі Ван Рутселаар про масове насильство, однак правоохоронців не попередили. Після нападу родини кількох загиблих подали позови проти компанії.

На тлі цих справ у соцмережах дедалі частіше лунають заклики посилити відповідальність розробників штучного інтелекту та керівництва OpenAI за безпеку користувачів.

Зазначимо, що розвиток інфраструктури штучного інтелекту перетворюється не лише на технологічний прорив, а й на серйозний екологічний виклик. Нове дослідження шокувало масштабами забруднення через діяльність ШІ, яке вже починає нищити планету.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
194
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie