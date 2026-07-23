Смерть за смертю після розмов із ChatGPT: чому OpenAI знову опинилася під тиском

Штучний інтелект / © Credits

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Проти OpenAI подали новий позов через смерть 29-річної Фейт Медісон. Родина жінки стверджує, що тривале спілкування з ChatGPT посилювало її релігійні марення та романтизувало смерть, що зрештою могло підштовхнути її до самогубства.

Про це йдеться в матеріалі Futurism.

За даними позову, спочатку Медісон використовувала чатбот для повсякденних завдань, однак згодом почала покладатися на нього як на джерело емоційної підтримки. Коли жінка засумнівалася у власному психічному стані, бот нібито переконував її, що вона не помиляється, а є «пророчицею».

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У матеріалах справи також наводяться відповіді ChatGPT, у яких смерть подавалася не як кінець, а як певний перехід. В одному з повідомлень бот нібито назвав це не самогубством, а «капітуляцією».

Позов спричинив хвилю критики на адресу OpenAI. Користувачі соцмереж звинувачують компанію в тому, що вона продовжує розвивати й поширювати продукт, попри повідомлення про його можливий небезпечний вплив на людей із психічними розладами.

Автори матеріалу стверджують, що ChatGPT фігурує у понад 20 випадків смерті, частина з яких стосується підлітків. Зокрема, родини 16-річного Адама Рейна та його ровесника Луки Челли Вокера пов’язували їхні самогубства з тривалим спілкуванням із чатботом.

За твердженнями позивачів, підлітки обговорювали з ChatGPT суїцидальні наміри та отримували відповіді, які не зупинили їх і не спрямували по допомогу.

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OpenAI також фігурує у позовах, пов’язаних із масовою стріляниною у канадській школі Тамблер-Ридж. За повідомленнями, співробітники компанії помітили тривожні розмови 18-річної Джессі Ван Рутселаар про масове насильство, однак правоохоронців не попередили. Після нападу родини кількох загиблих подали позови проти компанії.

На тлі цих справ у соцмережах дедалі частіше лунають заклики посилити відповідальність розробників штучного інтелекту та керівництва OpenAI за безпеку користувачів.

Зазначимо, що розвиток інфраструктури штучного інтелекту перетворюється не лише на технологічний прорив, а й на серйозний екологічний виклик. Нове дослідження шокувало масштабами забруднення через діяльність ШІ, яке вже починає нищити планету.

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