Смертельна хвороба лише в однієї: у близнючок одночасно проявляються симптоми раку (фото)

Підліток Меган Вокер дивним чином почала страждати на ті ж симптоми, що і її ідентична близнючка Софі, у якої був діагностований рак.

Як пише dailystar.co.uk, у 16-річної Софі Вокер 25 жовтня 2017 року було діагностовано пухлину Вільмса - тип раку, що вражає нирки.

Вона швидко розпочала курс хіміотерапії, але за останні п'ять з половиною років у неї чотири рази стався рецидив, попри те, що вона двічі була в ремісії.

Фото: dailystar.co.uk

Її сестра Меган виявила, що відчуває деякі з тих же симптомів, включаючи біль у животі та спині, блідість та втрату ваги.

Фото: dailystar.co.uk

Але після того, як її перевірили на це захворювання, з'ясувалося, що вона здорова. Це змусило її сім'ю ламати голову над тим, чому вона має дивні проблеми зі здоров'ям.

Мама дівчаток, Ребека Вокер, з Единбурга, сказала: "Коли Софі вперше поставили діагноз, у Меган були всі симптоми. Люди весь час відзначають, який хворий вигляд вона має — вона навіть блідша за свою сестру. На ній були проведені всі тести на світі, і з нею абсолютно все гаразд. Це так дивно".

Фото: dailystar.co.uk

У Софі настала ремісія після 27 тижнів хіміотерапії, але у січні 2020 року планова МРТ показала "щось тривожне" у її хребті. Потім було знайдено, що початкова біопсія Софі засіяла її хребет, поширивши ракові клітини на цю область.

Вона пройшла тритижневий курс променевої терапії, але у грудні 2021 року у неї знову стався рецидив, перш ніж знову настала ремісія.

У грудні 2022 року лікарі сказали Софі, що має знову рецидив.

Фото: dailystar.co.uk

Ребекка сказала: "Якось ми пішли перевірити Софі, і консультантка сказала, що вона нічого не відчуває. Але наступного дня нас знову викликали. Все, що консультантка могла сказати, це те, що результати були "нехорошими", і вона почала плакати. Софі побачила вираз її обличчя і просто зламалася, вперше за шість років. Мені сказали забрати її і створювати спогади, поки вона досить здорова".

Відтоді Софі сказали, що вона зможе оперувати пухлину, але все ще бореться із занепокоєнням про здоров'я – і сестра Меган почувається "точно так само".

Після останнього рецидиву Софі Меган попросила зробити МРТ з голови до ніг, щоб визначити причину її специфічних симптомів.

Фото: dailystar.co.uk

"Нічого не з'явилося, з нею все гаразд", - сказала Ребекка. "Консультанти кажуть мені, що це просто "проблема близнюків", що я знаходжу зовсім дивним. Я ніколи не чула про те, щоб однояйцеві близнюки хворіли одночасно, коли один із них навіть сам не хворий".

Ребека також сказала, що Меган бореться із хворобою Софі і якомога частіше відвідує її в лікарні.

Наразі сім'я Вокерів збирає гроші через GoFundMe для Софі, щоб пройти протонну терапію в Нью-Йорку. Родині вдалося зібрати трохи більше 21 000 фунтів стерлінгів із запланованих 350 000.

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