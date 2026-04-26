Смертельна небезпека в мисці: чому сухий корм може вбити вашого кота

Корм для котів

Раціон домашніх котів напряму впливає на їхнє здоров’я, проте багато власників недооцінюють роль вологи в харчуванні. Хоча сухий корм залишається популярним через зручність, фахівці дедалі частіше попереджають про критичні ризики для організму тварини.

Про це розповіла сертифікована спеціалістка з поведінки тварин проекту Wild at Heart Cats Шанні.

Експертка наголошує, що природні потреби котів напряму пов’язані з високим вмістом вологи в їжі. На відміну від собак, коти еволюційно пристосовані отримувати воду з впольованої здобичі.

«Ваша кішка має харчуватися переважно вологим кормом. Сухий корм не є раціоном, що відповідає потребам виду», — пояснює Шанні.

За її словами, ключова різниця полягає у складі: вміст вологи в сухому кормі становить лише 10–12%, тоді як у вологому — 75%. Крім того, сухий корм зазвичай перенасичений вуглеводами, які справжньому м’ясоїду не потрібні.

Недостатня кількість води в їжі призводить до концентрації сечі та утворення кристалів. Це створює пряму загрозу життю тварини.

«Насправді це небезпечно і призводить до проблем із сечовивідною системою у вашої кішки. Вона повинна отримувати більшу частину води безпосередньо з їжі. Вона може задовольнити всі свої потреби у воді лише за рахунок раціону», — підкреслює фахівчиня.

Коли коти вживають вологий корм, вони частіше ходять на лоток, що дозволяє організму природним шляхом виводити небезпечні кристали та пісок, запобігаючи закупорці.

Окрім харчування, величезний вплив на здоров’я має психологічний стан. Стрес діє як каталізатор хронічних хвороб.

«Є ще один фактор, про який недостатньо говорять, — це стрес, оскільки він у поєднанні з сухим кормом може призвести до руйнівних наслідків», — зазначає Шанні.

Спеціалістка наводить приклад із власного досвіду: багато років тому її кіт, який харчувався виключно «сушкою» і перебував у стресі, отримав повну закупорку каналів. Анатомія котів-самців робить їх вкрай вразливими до неправильного харчування. Їхня уретра довша, ніж у самок, але вона звужується на кінці.

«Коли кіт перебуває у стресовому стані, особливо саме кіт-самець, його уретра звужується, що ще більше ускладнює проходження кристалів. Тоді виникає повна закупорка, від якої він може досить швидко померти», — попереджає експертка.

Аби вберегти улюбленця від візитів до реанімації, фахівці рекомендують кардинально змінити підхід до миски.

Основа меню: Тільки вологий корм з високим вмістом м’яса.

Частота годування: Не менше п’яти невеликих порцій на день.

Середовище: Максимальне зниження рівня стресу та стабільний графік.

