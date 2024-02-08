Смертельна швидкість: історія одного із найнебезпечніших світових рекордів та відео трагедій

Семеро людей загинуло під час спроби його побити.

Побити офіційний світовий рекорд швидкості на воді або, іншими словами, побудувати та пілотувати найшвидший човен у світі — одне з найнебезпечніших завдань, які існують у світі.

Як повідомляє Книга рекордів Гіннеса, теперішній рекорд тримається вже понад 45 років – він належить австралійцю Кену Ворбі (1939–2023), який 1978 року на своєму реактивному гідроплані Spirit of Australia розвинув швидкість 511,09 км/год.

Ворбі пережив кілька спроб встановити рекорд і дожив до 83-річного віку, проте більшості інших, які прийняли цей виклик, пощастило менше — сім із 13 осіб, які намагалися це зробити від 1930 року, загинули.

Перший смертельний випадок стався в червні 1930 року, коли знаменитий британський гонщик Генрі Сігрейв, володар рекорду швидкості на суші, спробував відібрати рекорд швидкості на воді у американця Гарфілда Вуда, який неодноразово бив його протягом 1920-х років.

Пілотуючи Miss England II, оснащеного двома авіаційними двигунами Rolls-Royce, Сігрейв став першою людиною, яка подолала бар'єр швидкості в 150 км на годину, зробивши це в першому з двох своїх заїздів. Завершивши другий, він встановив новий світовий рекорд із середньою швидкістю 158,9 км/год.

Однак під час третього заходу на швидкості понад 150 км на годину човен перекинувся, внаслідок чого загинули Сігрейв та його головний інженер Віктор Голлівелл.

Miss England II був врятований та відремонтований, а ірландку Кей Дон було обрано новою гонщицею, яка продовжила суперництво з човнами Гара Вуда Miss America. Рекорд передавався між ними декілька разів, кульмінацією якого стало те, що Вуд створив Miss America X, оснащений чотирма авіаційними двигунами з наддувом, який розвивав швидкість 200,9 км/год. Ні Дон, ні Вуд більше не намагалися встановити рекорд і обидва дожили до 90 років.

1937 року британський автогонщик Малкольм Кемпбелл, який дев'ять разів побив рекорд наземної швидкості і став першою людиною, що розганяється зі швидкістю понад 482 км на годину, націлився на воду. Він пілотував Blue Bird K3, який був компактнішим, ніж Miss America X, і мав лише один двигун, до нового рекорду в 203,3 км/год, а до 1939 року він збільшив його до 228,1 км/год.

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Після закінчення Другої світової війни Кемпбелл експериментував із реактивним двигуном, але йому не вдалося знову спробувати встановити рекорд, перш ніж він помер 1948-го у віці 63 років.

Третьою людиною, яка загинула при спробі встановити рекорд, став лондонський біржовий брокер Джон Кобб, ще один рекордсмен наземної швидкості. 1952 року на шотландському озері Лох-Несс, досягнувши розрахункової швидкості 338 км/год на своєму реактивному кораблі Crusader, корабель розпався і Кобб загинув.

Через два роки італієць на ім'я Маріо Вергра, який пілотував гідроплан з поршневим двигуном, також загинув при спробі встановити рекорд.

До цього моменту син Малкольма Кемпбелла, Дональд, вже працював над встановленням рекорду, і 1955-го він зробив це, досягнувши швидкості 325,6 км/год на своєму Bluebird K7. Кемпбелл побив рекорд ще шість разів протягом наступних дев'яти років, розігнавшись до 444,7 км/год і став найрезультативнішим рекордсменом швидкості на воді в історії.

Однак, як і Сігрейв і Кобб до нього, Кемпбелл був ще одним гонщиком, який зустрів свій кінець на воді. 1967 року, рухаючись зі швидкістю 514 км на годину, Bluebird злетів у повітря, зробив сальто, а потім пірнув носом у воду, миттєво вбивши Кемпбелла.

Пізніше того ж року американець на ім'я Лі Тейлор встановив рекорд, розігнавшись до швидкості 459 км/год, через три роки після того, як отримав серйозну травму, намагаючись це зробити.

Рекордна спроба Кена Ворбі

Після смерті Кемпбелла суспільний інтерес, здавалося, згас, поки через 10 років австралієць Кен Ворбі не прийняв виклик. До цього моменту всі рекордсмени були вихідцями із США, Великої Британії чи Ірландії.

Вперше Ворбі встановив рекорд 1977 року на греблі Блоурінг, де він мав проїхати 15 км безперервною водою.

Натхненний своїм героєм Дональдом Кемпбеллом, Ворбі прагнув стати першою людиною, яка подолала бар'єр у 482 км на годину і вижила, щоб розповісти цю історію.

Пілотуючи свій реактивний Spirit of Australia, який він збудував у себе на задньому дворі, Ворбі побив рекорд Тейлора, розігнавшись до швидкості 464,4 км/год.

Через рік Ворбі повернувся на Блоурінг-Дем з модернізованим Spirit of Australia, який був відновлений за допомогою ВПС Австралії.

8 жовтня 1978 року Ворбі у своєму першому заїзді розігнався до понад 490 км на годину, а в другому заїзді він розігнав її до 527 км на годину, встановивши новий світовий рекорд із середньою швидкістю 511,09 км/год.

Через 45 років рекорд Ворбі все ще стоїть, і обидві офіційні спроби побити його призвели до загибелі водіїв.

Човен Кена Ворбі / Фото: Getty Images

Лі Тейлор побудував човен із ракетним двигуном, щоб спробувати повернути рекорд 1980 року, але загинув під час пробного запуску у несприятливих умовах на озері Тахо. А майже через десять років, 1989-го, американець на ім'я Крейг Арфонс помер після того, як його гідроплан зробив перекид на швидкості понад 560 км/год.

Попри смертоносний характер цього рекорду, все ще є люди, котрі намагаються його побити.

Кен Ворбі до своєї смерті працював над Spirit of Australia II, а тепер проєкт продовжує його син Девід.

Річард Нобл, директор проєкту ThrustSSC, який зараз є рекордсменом наземної швидкості (1228 км/год), оголосив 2022 року, що його команда також планує побити рекорд Ворбі.

Крім того, кілька команд із Великої Британії та одна з Бельгії реалізують проєкти, спрямовані на його перевищення.

Чи зможуть вони це зробити, ще невідомо.

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