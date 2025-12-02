Смертельна спроба подружитися з левами: у зоопарку на очах у відвідувачів загинув підліток (фото)

Леви / © iStock

У бразильському зоопарку Арруда Камара стався трагічний інцидент: 19-річний Жерсон де Мело Мачадо загинув після того, як самостійно переліз через високу огорожу та опинився у вольєрі з левицею. Подія сталася на очах у відвідувачів і спричинила шок серед очевидців.

Про це повідомило видання The Sun.

За даними місцевих ЗМІ, хлопець спустився до загону по дереву, подолавши приблизно шестиметрову стіну. Уже за кілька секунд на нього накинулася левиця Леона. Ветеринари зоопарку зазначили, що після нападу тварина перебуває у стані стресу.

Парк тимчасово призупинив роботу. Адміністрація повідомила, що конструкція вольєра відповідає стандартам федерального агентства Ібама та перевищує мінімальні вимоги безпеки. При цьому евтаназія тварини не розглядається — за левицею продовжують спостерігати фахівці.

Місцеві служби підтверджують, що Мачадо з дитинства мав складну історію: жив під опікою, страждав на тяжкі психічні розлади та був одержимий великими кішками. За інформацією соціальних працівників, хлопець й раніше намагався наблизитися до левів, а також пробував потрапити до Африки як безквитковий пасажир літака, бо мріяв стати дресувальником.

Працівниця служби захисту дітей Вероніка Олівейра, яка підтримувала Мачадо протягом восьми років, розповіла, що він виріс у бідності та без належної сімейної опори. Вона зазначила, що хлопець не повною мірою розумів небезпеку, пов’язану з дикими тваринами, попри свою мрію працювати з ними. За словами Олівейри, Жерсон «хотів познайомитися з Африкою, щоб приручити левів».

Хлопець переліз огорожу зоопарку / © Соцмережа X

Хлопець спускається до вольєра левиці / © Соцмережа X

