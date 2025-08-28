ТСН у соціальних мережах

Смертельні селфі: названо найнебезпечнішу країну для любителів здивувати контентом

У цифрову епоху селфі стали невіддільною частиною подорожей, але це невинне, на перший погляд, заняття може виявитися смертельно небезпечним, що підтверджує нове дослідження.

Небезпечне селфі

Любителі захопливих фото наражають своє життя на небезпеку

У сучасну золоту еру соціальних мереж, створення селфі стало нормою, особливо під час подорожей та дослідження нових місць. Це дозволяє мільйонам користувачів смартфонів документувати свій досвід і ділитися пам’ятними моментами в Мережі. Але те, що здається веселою та нешкідливою справою, насправді може виявитися фатальним.

Про це пише Daily Mail.

Рейтинг небезпечних країн для любителів селфі

Згідно з новим дослідженням, проведеним юридичною фірмою The Barber Law Firm, Індія визнана найнебезпечнішою країною у світі для селфі. Понад 40% усіх інцидентів, пов’язаних із селфі, сталися саме там.

У період з березня 2014 по травень 2025 року в Індії було зафіксовано 214 смертей і 57 травм, пов’язаних із селфі. Дослідники пояснюють це поєднанням кількох факторів, зокрема, легким доступом до небезпечних місць, таких як залізничні колії та скелі, а також сильною культурою соціальних мереж. Друге місце в рейтингу посіли Сполучені Штати — 45 інцидентів, з яких 37 закінчилися смертю.

Загалом список десяти найнебезпечніших країн для селфі виглядає так:

  1. Індія — 271 інцидент

  2. США — 45

  3. Росія — 19

  4. Пакистан — 16

  5. Австралія — 15

  6. Індонезія — 14

  7. Кенія — 13

  8. Велика Британія — 13

  9. Іспанія — 13

  10. Бразилія — 13

Більшість смертей, пов’язаних із селфі, сталися з молодими людьми (89.2%), переважно чоловіками (66.6%).

Головні причини та запобіжні заходи

За даними дослідників, падіння з дахів, скель або високих будівель є основною причиною загибелі людей, які намагаються зробити «круте» селфі. На їхню частку припадає 46% усіх інцидентів.

Оскільки кількість смертей продовжує зростати, вчені пропонують створити по всьому світу «зони без селфі», щоб стримати цю «епідемію випадкових смертей». У багатьох популярних туристичних місцях в Індії вже запровадили заборони на селфі після низки трагічних випадків.

Нагадаємо, в Карпатах ведмідь вбив туриста. Італієць наблизився до дитинчати, щоб зробити з ним селфі, що стало для нього фатальною помилкою.

