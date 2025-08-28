Смертельні селфі: названо найнебезпечнішу країну для любителів здивувати контентом

Любителі захопливих фото наражають своє життя на небезпеку

У сучасну золоту еру соціальних мереж, створення селфі стало нормою, особливо під час подорожей та дослідження нових місць. Це дозволяє мільйонам користувачів смартфонів документувати свій досвід і ділитися пам’ятними моментами в Мережі. Але те, що здається веселою та нешкідливою справою, насправді може виявитися фатальним.

Про це пише Daily Mail.

Рейтинг небезпечних країн для любителів селфі

Згідно з новим дослідженням, проведеним юридичною фірмою The Barber Law Firm, Індія визнана найнебезпечнішою країною у світі для селфі. Понад 40% усіх інцидентів, пов’язаних із селфі, сталися саме там.

У період з березня 2014 по травень 2025 року в Індії було зафіксовано 214 смертей і 57 травм, пов’язаних із селфі. Дослідники пояснюють це поєднанням кількох факторів, зокрема, легким доступом до небезпечних місць, таких як залізничні колії та скелі, а також сильною культурою соціальних мереж. Друге місце в рейтингу посіли Сполучені Штати — 45 інцидентів, з яких 37 закінчилися смертю.

Загалом список десяти найнебезпечніших країн для селфі виглядає так:

Індія — 271 інцидент США — 45 Росія — 19 Пакистан — 16 Австралія — 15 Індонезія — 14 Кенія — 13 Велика Британія — 13 Іспанія — 13 Бразилія — 13

Більшість смертей, пов’язаних із селфі, сталися з молодими людьми (89.2%), переважно чоловіками (66.6%).

Головні причини та запобіжні заходи

За даними дослідників, падіння з дахів, скель або високих будівель є основною причиною загибелі людей, які намагаються зробити «круте» селфі. На їхню частку припадає 46% усіх інцидентів.

Оскільки кількість смертей продовжує зростати, вчені пропонують створити по всьому світу «зони без селфі», щоб стримати цю «епідемію випадкових смертей». У багатьох популярних туристичних місцях в Індії вже запровадили заборони на селфі після низки трагічних випадків.

Нагадаємо, в Карпатах ведмідь вбив туриста. Італієць наблизився до дитинчати, щоб зробити з ним селфі, що стало для нього фатальною помилкою.