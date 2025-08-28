- Дата публікації
Смертельні селфі: названо найнебезпечнішу країну для любителів здивувати контентом
У цифрову епоху селфі стали невіддільною частиною подорожей, але це невинне, на перший погляд, заняття може виявитися смертельно небезпечним, що підтверджує нове дослідження.
У сучасну золоту еру соціальних мереж, створення селфі стало нормою, особливо під час подорожей та дослідження нових місць. Це дозволяє мільйонам користувачів смартфонів документувати свій досвід і ділитися пам’ятними моментами в Мережі. Але те, що здається веселою та нешкідливою справою, насправді може виявитися фатальним.
Про це пише Daily Mail.
Рейтинг небезпечних країн для любителів селфі
Згідно з новим дослідженням, проведеним юридичною фірмою The Barber Law Firm, Індія визнана найнебезпечнішою країною у світі для селфі. Понад 40% усіх інцидентів, пов’язаних із селфі, сталися саме там.
У період з березня 2014 по травень 2025 року в Індії було зафіксовано 214 смертей і 57 травм, пов’язаних із селфі. Дослідники пояснюють це поєднанням кількох факторів, зокрема, легким доступом до небезпечних місць, таких як залізничні колії та скелі, а також сильною культурою соціальних мереж. Друге місце в рейтингу посіли Сполучені Штати — 45 інцидентів, з яких 37 закінчилися смертю.
Загалом список десяти найнебезпечніших країн для селфі виглядає так:
Індія — 271 інцидент
США — 45
Росія — 19
Пакистан — 16
Австралія — 15
Індонезія — 14
Кенія — 13
Велика Британія — 13
Іспанія — 13
Бразилія — 13
Більшість смертей, пов’язаних із селфі, сталися з молодими людьми (89.2%), переважно чоловіками (66.6%).
Головні причини та запобіжні заходи
За даними дослідників, падіння з дахів, скель або високих будівель є основною причиною загибелі людей, які намагаються зробити «круте» селфі. На їхню частку припадає 46% усіх інцидентів.
Оскільки кількість смертей продовжує зростати, вчені пропонують створити по всьому світу «зони без селфі», щоб стримати цю «епідемію випадкових смертей». У багатьох популярних туристичних місцях в Індії вже запровадили заборони на селфі після низки трагічних випадків.
Нагадаємо, в Карпатах ведмідь вбив туриста. Італієць наблизився до дитинчати, щоб зробити з ним селфі, що стало для нього фатальною помилкою.