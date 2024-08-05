Смертельний вирок: у морі помітили незвичайного горбатого кита – фото

У лабіринті внутрішніх вод між штатом Вашингтон і Британською Колумбією, який називається Салішське море, помітили кита без хвоста.

Про це повідомляє CTW News.

Горбатий кит, ймовірно, втратив свої знакові плавники після того, як заплутався, можливо, в якійсь волосіні або рибальському знарядді, кажуть експерти. Втрата плавників, які використовуються для руху, схоже, стала смертельним вироком для цієї істоти, яку востаннє бачили наприкінці липня.

Джессіка Фаррер, наукова директорка Музею китів на вашингтонському острові Сан-Хуан, була серед тих, хто відреагував на появу кита 23 липня біля сусіднього острова. В рамках своєї роботи інститут допомагає реагувати на повідомлення про морських ссавців, які опинилися на мілині або в біді, а також навчає човнярів найкращим практикам спостереження за китами. Фаррер раніше бачила поранених горбачів, але не щось подібне. Вона описала вигляд кита як такий, що розриває серце.

Горбатий кит без хвоста / Фото: Eric Guth/The Whale Museum

"Кожен відчуває емоції, коли бачить, як горбатий кит пірнає, і бачить ці масивні плавники понад 4,6 метра в поперечнику, і ось цей кит, він просто втратив їх. Це все одно, що ми втрачаємо ноги", - сказала Фаррер.

За її словами, експерти, яким були передані фотографії та відео кита, дійшли висновку, що він, швидше за все, втратив плавники через те, що заплутався. Але точно невідомо, у чому саме він заплутався.

Горбатий кит без хвоста / Фото: Eric Guth/The Whale Museum

Однією з небезпек, з якими стикаються горбаті кити, є заплутування в рибальських знаряддях, таких як швартові, каструлі та сітки, за даними NOAA Fisheries. Іншими загрозами є зіткнення з кораблями або човнами, а також потенційний вплив зміни клімату на їхні запаси їжі.

Дані свідчать про те, що більшість горбатих китів в якийсь момент заплутуються, але часто можуть звільнитися, повідомляє агентство. Кількість китів, які гинуть після того, як заплутуються, невідома.

Минулого року було зафіксовано 16 підтверджених випадків заплутування горбатих китів біля узбережжя штатів Вашингтон, Орегон і Каліфорнія, згідно зі статистикою NOAA Fisheries. 2016 року кількість підтверджених випадків заплутування горбатих китів перевищила 40, в рік, коли пізній сезон вилову крабів у Каліфорнії, ймовірно, означав, що в місцях скупчення китів було більше рибальських знарядь, зазначає агентство.

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