Смертельний челендж у соцмережах: підліток з’їв локшину швидкого приготування та загинув

13-річний підліток з Каїра загинув після участі в небезпечному челенджі, який набрав популярності в соціальних мережах. Хлопець із району Ель-Марг з’їв три пачки сухої локшини швидкого приготування, не піддаючи її термічній обробці.

За даними місцевих ЗМІ, приблизно за пів години після цього у підлітка з’явився різкий біль у животі та блювота. Його стан швидко погіршився, і, попри допомогу, дитина померла.

Спочатку розглядалася версія, що локшина могла бути зіпсованою через неправильне зберігання. Однак після лабораторних аналізів продукту та проведення розтину лікарі дійшли висновку: найімовірнішою причиною смерті стала гостра кишкова непрохідність. Медики припускають, що її спричинило одночасне вживання великої кількості сирої локшини, яка здатна набухати в кишківнику.

Лікарка Ручі Гупта пояснила, що локшина швидкого приготування технологічно розрахована на споживання лише після варіння. За її словами, вживання такого продукту в сирому вигляді, особливо у великих обсягах, створює серйозне навантаження на травну систему й може призвести до небезпечних ускладнень.

Попри застереження медиків, у соцмережах набирає обертів тренд «їсти рамен сирим». Експерти б’ють на сполох: такі челенджі поступово нормалізують ризиковану поведінку серед підлітків і можуть мати фатальні наслідки.

На тлі цього випадку фахівці також нагадують про інші загрози, пов’язані з безпекою харчових продуктів. Раніше цього року в США щонайменше шестеро людей померли після вживання готових страв з пасти. Компанія Nate’s Fine Foods тоді розширила відкликання фетучіні, лінгвіні та фарфалле через виявлення бактерії Listeria monocytogenes. За даними FDA та CDC, у 18 штатах було зафіксовано 27 випадків зараження, більшість хворих госпіталізували, а одне інфікування, пов’язане з вагітністю, призвело до втрати плода.

Медики закликають батьків і підлітків критично ставитися до вірусних трендів у соцмережах та не ігнорувати базові правила харчової безпеки.

