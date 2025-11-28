Смертельний "потрійний удар": яким буде останній день Землі та коли він настане

Вчені розкрили шокувальний сценарій, що знищить все життя на планеті / © Архів

Усе життя на Землі колись закінчиться, найвеличніші пам’ятки нашого суспільства перетворяться на безглузді руїни, а кожен ссавець буде знищений назавжди — і вчені вважають, що знають, коли станеться ця трагедія.

Про це пише UNILAD.

Як і слід очікувати, враховуючи чотиримільярдну історію життя на цій планеті, це не буде якийсь масивний астероїд, який знищить більшу частину, якщо не все життя, як у випадку масового вимирання динозаврів, яке знищило 75 відсотків усіх видів на планеті.

Натомість живі істоти, ймовірно, зіткнуться з «потрійним ударом» вимирання, яке зробить Землю непридатною для життя, як показало дослідження Nature Geoscience, проведене за допомогою суперкомп’ютера.

Але, на щастя, попри загрозу для середовища існування, спричинену зміною клімату, спалюванням викопного палива, у вас, ймовірно, ще є кілька сотень мільйонів років, перш ніж планета переживе одночасно три масштабні події, що призведуть до загибелі життя.

Вчені з Брістольського університету (Велика Британія) описали, що всі ссавці зникнуть протягом 250 мільйонів років внаслідок збігу трьох основних і неминучих факторів.

Згідно з дослідженням, перша велика подія вимирання відбудеться після формування одного останнього суперконтиненту, коли всі сухопутні маси зрештою об’єднаються через тектоніку плит у «Пангею Ультіму».

Цей процес включатиме дедалі частіші виверження вулканів та потоп парникового ефекту, що спричинить викид хімічних речовин в атмосферу, підвищуючи температуру по всьому світу до 40–50°C.

Це значно перевищить вплив спалювання кожного окремого викопного палива на планеті, що саме по собі підвищить середню глобальну температуру на 12°C.

За таких температур жоден ссавець не зміг би вижити.

Автори дослідження пояснили: «У поєднанні з тектоніко-географічними варіаціями атмосферного CO2 та посиленням ефекту континентальності для суперконтинентів, Земля може досягти переломного моменту, що зробить її непридатною для життя ссавців».

Потім може відбутися різке падіння температури, як це було задокументовано під час попереднього формування суперконтиненту, яке востаннє відбувалося 200 мільйонів років тому.

З цим різким падінням температури відбудеться ще одна подія вимирання — ішемічний некроз, який знищить усіх людей чи інших ссавців, які якимось чином вижили після вибуху температури 50°C, коли CO2 заповнить атмосферу.

Ішемічний некроз настає, коли низькі температури призводять до сильного звуження кровоносних судин, що по суті муміфікує теплокровних істот, що залишилися на Землі.

Ці різкі злети та падіння температур у поєднанні зі зростаючим вмістом вуглекислого газу в атмосфері утворюють «потрійний удар» подій вимирання, які зроблять нашу планету несумісною з життям.

