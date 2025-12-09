Смертельний тренд у соцмережах забрав життя 13-річної дівчинки: родина б’є на сполох

Тіган Джарман. Фото Leicestershire Live/BPM MEDIA

У Великій Британії родина 13-річної Тіган Джарман розповіла про трагедію, яка сталася після того, як дівчинка взяла участь у небезпечному тренді «хромування».

Про це повідомило видання Unilad.

Підлітка знайшли непритомною у березні цього року в її спальні в Лестерширі. Медики, які прибули на виклик, намагалися реанімувати дівчинку, однак врятувати її не вдалося — вона померла на місці.

Родина пояснила, що Тіган використала щонайменше один балончик дезодоранту. За словами токсиколога, доктора медичних наук Ентоні Пізона, «хромування» передбачає вдихання парів вуглеводнів і є варіацією давно відомої небезпечної практики, яка знову набирає популярності.

Після трагедії рідні дівчинки поділилися спогадами про неї. Вітчим Тіган, Роб Гопкін, зазначив, що дівчинка дуже любила своїх двох собак і кота та часто проводила час із найкращою подругою. Вона мріяла піти шляхом матері й працювати в лікарні або ж спробувати себе в акторстві.

Батько, Пол Джарман, назвав доньку «люблячою, сміливою, теплою та кумедною» й додав, що її смерть повністю змінила життя сім’ї. Він розповів, що Тіган мала особливе почуття гумору й навіть вигадувала для нього прізвиська.

Родина дівчинки закликає посилити контроль за контентом у соцмережах. На їхню думку, платформи здатні обмежувати частину матеріалів, але недостатньо реагують на тренди, що становлять ризик для життя підлітків.

Старша сестра Тіган, Аліша, створила онлайн-петицію, у якій вона пропонує обов’язково інформувати школярів про небезпеки, пов’язані з подібними тенденціями, а також посилити попереджувальні маркування на продуктах, які можуть бути неправильно використані.

Родина наголошує, що хоче запобігти подібним трагедіям і привернути увагу до ризиків, які можуть приховувати вірусні онлайн-тренди.

Нагадаємо, в Інтернеті все більше користувачів підтримують «хромування» — новий небезпечний тренд, що набирає популярності серед підлітків. Він передбачає вдихання парів побутових засобів: лак для нігтів, маркери або аерозолі. Тренд поширюється серед молодих людей, які шукають легкодоступні альтернативи забороненим наркотикам.